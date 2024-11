Borussia Dortmund fiebert dem Klassiker entgegen und will dem FC Bayern im Signal Iduna Park eine Abreibung verpassen. Ausgerechnet beim Bundesliga-Spiel des Jahres muss der BVB aber voraussichtlich auf Julian Brandt verzichten.

Durch den 4:0-Erfolg gegen Freiburg und den 3:0-Sieg in Zagreb hat der BVB nach äußerst unbeständigen Wochen bewiesen, dass sich der Zeiger endlich in die richtige Richtung bewegt. Trainer Nuri Sahin scheint eine funktionierende Aufstellung gefunden zu haben und auch die Verletzungssituation hat sich deutlich entspannt.

Umso bitterer ist die Tatsache, dass sich Mittelfeldspieler Julian Brandt in Zagreb am Oberschenkel verletzt hat und zur Halbzeit rausmusste. Nach dem Spiel haben sich Sahin und Sebastian Kehl wenig optimistisch gezeigt, was eine Einsatzfähigkeit des 28-Jährigen gegen die Bayern (Samstag, ab 18:30 Uhr im Liveticker bei ran) betrifft.

Eine bittere Nachricht, zumal Brandt in den letzten Wochen zunehmend besser in Fahrt gekommen ist und zuletzt den gesperrten Kapitän, Emre Can, vertrat. Brandt ist der einzige wirkliche Kreativspieler im Team und mit seiner Technik und Spielstärke das Bindeglied zwischen dem Mittelfeld und der Offensive.

Brandt ersetzen zu müssen, wäre für Sahin eine Herkules-Aufgabe, zumal es keinen in Gänze vergleichbaren Spielertypen gibt. Wir sehen uns an, welche Möglichkeiten dem Coach blieben.