BVB in der Krise: Woran es hapert und was Hoffnung macht

Wo also können die Verantwortlichen der Borussia in den kommenden Wochen oder vielleicht sogar schon in der Länderspielpause ansetzen? Wie geht es mit Sahin und dem immer mehr in der Kritik stehenden Kapitän Emre Can weiter? Fragen und Antworten zur Krise in Dortmund.

Den eigenen Ansprüchen hinkt man am Borsigplatz derzeit hinterher, in der Liga steht die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin lediglich auf Rang sieben. Der Rückstand auf Branchenprimus FC Bayern München beträgt bereits satte zehn Zähler.

Bezieht man Champions League und DFB-Pokal in die Betrachtung ein, war es bereits die sechste Auswärtspleite für Borussia Dortmund in Folge.

BVB in der Krise: Was sagen die Protagonisten von Borussia Dortmund nach dem Mainz-Debakel?

Bei Borussia Dortmund war man am Samstag - verständlicherweise - kollektiv angefressen. Mittelfeldspieler Julian Brandt gab bei "Sky" zu Protokoll: "Man muss es ganz ehrlich so sagen: Die frühe Rote Karte hat uns nicht unbedingt geholfen. Sie ist aber nicht der Grund, warum wir drei Tore kassiert haben. Aber sie ist der Grund, warum es am Ende schwieriger wird. Ich glaube, Emre weiß selbst, dass er da ein bisschen vorsichtiger sein muss." Der BVB sei derzeit "in so einem Strudel gefangen", gegen Mainz seien am Ende "zwei, drei individuelle Fehler zu viel" gemacht worden.

Sahin wurde bei der Causa Can schon deutlicher, nannte den Platzverweis nach etwas weniger als 30 Minuten einen "Gamechanger". "Emre darf da nie so hingehen. Das weiß er auch", so der 36-Jährige, ehe er auf das Gesamtbild zu sprechen kam: "Die Jungs gehen auf der letzten Rille. Wie wir das 1:2 kassiert haben, ärgert mich sehr. Die Lage ist jetzt, wie sie ist, und damit müssen wir umgehen können."