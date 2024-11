Am Ende aller Kräfte hat eine Not-Elf von Borussia Dortmund doch noch Kurs auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League genommen.

Trotz neun Ausfällen rang der müde BVB den österreichischen Meister Sturm Graz am Dienstag durch ein spätes Tor von Joker Donyell Malen (85.) mit 1:0 (0:0) nieder. Neun Punkte aus vier Spielen bedeuten zur Halbzeit der Ligaphase mit 36 Teams eine exzellente Ausgangsposition.

Aus der durchaus vorhandenen Überlegenheit schlugen die Gastgeber, die letztlich auch ihr siebtes Pflicht-Heimspiel der Saison gewannen, lange kein Kapital. Vielversprechenden Angriffen fehlte vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park zu oft der entscheidende Pass - bis der in der 68. Minute eingewechselte Malen erlösend traf.

Für Trainer Nuri Sahin hatte sich die Personalsituation kein bisschen entspannt. Neben den sieben Verletzten, die er am Montag als Ausfälle bestätigt hatte, fehlten ihm im Not-Kader auch Waldemar Anton und Julian Ryerson. Die geschundene Elf des Leipzig-Spiels (2:1) musste es richten. "Unser Jetzt-erst-recht-Gefühl ist die Basis für alles", sagte Sahin vor dem Anpfiff bei "DAZN".

Pascal Groß half wieder hinten rechts aus, Emre Can in der Innenverteidigung, Malen war erneut der einzige gestandene Profi auf einer BVB-Bank, auf der einige Plätze unbesetzt blieben. Trotzdem: Ein Sieg galt als Pflicht. Marcel Sabitzer, in Graz aufgewachsen, vergab die erste Torchance der anfangs noch dominanten Gastgeber (6.). Maximilian Beier scheiterte im Nachschuss an Torhüter Kjell Scherpen (15.).