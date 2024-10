Im zweiten Durchgang aber kamen die Königlichen in Fahrt und drückten ihren Gegner tief in dessen Hälfte.

Mit dem Treffer zum 2:0 schien es so, als hätte Borussia Dortmund gute Karten auf einen Punkt oder gar einen Sieg bei Real Madrid.

Es war ein beinahe klassischer Abend, den der BVB am Dienstagabend in Madrid erlebte: Starker Beginn, noch stärker nachgelassen.

Doch der BVB hat es mal wieder geschafft, sich selbst auszutricksen. Klar ist: Es gibt einfachere Aufgaben, als in der Königsklasse beim "absoluten Champion des Wettbewerbs" zu bestehen, wie Edin Terzic den Gegner bei "Prime Video" bezeichnete.

Das Wichtigste in Kürze

Es ist ein seit Jahren bestehendes Problem des BVB, dass man bei eigener Führung gegen die ganz Großen nur daran zu denken scheint, was man jetzt noch verlieren kann. Wie oft haben die Dortmunder die sogenannten "Topspiele" selbstbewusst angefangen, um dann beim ersten Rückschlag einzuknicken?

Was man aber unbedingt von einem Klub erwarten muss, der über Jahre hinweg die Nummer zwei in Deutschland war, ist das grundlegende Selbstbewusstsein, sich mit einem 2:0 im Rücken nicht einlullen zu lassen. Dieses Selbstbewusstsein ist aber viel zu fragil.

Nuri Sahin wechselt den BVB in die Passivität

Die Mentalitätsfrage ist in Dortmund überstrapaziert. Mentalität ist letztlich auch nur ein Platzhalter für die Fähigkeit, sich gegen Widerstände zu wehren – und das nicht mit wilden Fouls oder lautem Gebrüll, sondern mit Cleverness, Ruhe und dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Alles leichter gesagt als getan – insbesondere dann, wenn Real Madrid innerhalb weniger Minuten zum Ausgleich kommt. Doch der BVB und Trainer Nuri Sahin hatten großen Anteil daran. Von der ersten Sekunde der zweiten Halbzeit an hatte man das Gefühl, dass die Dortmunder die Hosen voll haben.

Nach der Partie sprach Sahin darüber, dass man sich einen Plan zurechtgelegt habe, falls Rodrygo auf dem Flügel weiterhin so viel Platz bekommt. Der Plan wurde dann auch umgesetzt: Umstellung auf Fünferkette. Waldemar Anton kam für Jamie Gittens.

Ein Wechsel wie ein Leitbild: Statt an die erste Halbzeit anzuknüpfen, in der man Real Madrid in vielen Phasen auch mal defensiv beschäftigte, nahm man sich jegliche offensive Durchschlagskraft, um defensiv zu wechseln. Dass Pascal Groß für Donyell Malen kam, nahm dem BVB jegliche Entlastung nach vorn.