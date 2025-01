Nuri Sahin ist nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund. Gerade die Art und Weise der Entlassung mit dem zuvor einhergehenden Rundumschlag von Matthias Sammer sorgt aktuell für große Verwunderung. Auch ran-Experte Markus Babbel ist zwiegespalten. von Raman Rooprail Nach der BVB-Niederlage gegen den FC Bologna in der Champions League herrschte minutenlang Verwirrung. Die Dortmunder Verantwortlichen ließen auf ein offizielles Statement über Nuri Sahins Zukunft warten, in der Zwischenzeit holte BVB-Berater und Amazon-Prime-Experte Matthias Sammer zum Rundumschlag gegen Sahin aus. "Die Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Das muss man einfach sagen. Wenn du das heute siehst, da ist die Grundlage nicht da", polterte Sammer bei "Prime Video". Bei ran äußert sich Markus Babbel exklusiv über die harte Analyse. "Ich war positiv überrascht, weil er seinen Job, den er bei Amazon einnimmt, zu 100 Prozent erfüllt hat. Dass die Mannschaft tot wirkt, nicht verteidigen aber auch nicht angreifen kann und physisch einfach ein Desaster ist, stimmt nun einmal." Sahin-Entlassung: Kollektives Versagen des BVB – ein Kommentar

Auch Babbel sieht allerdings ein Problem in Sammers offizieller Funktion beim BVB. "Aber ich sage immer: 'entweder oder'. Entweder du machst das eine oder machst das andere. Und da tue ich mich ein bisschen schwer, weil Matthias Sammer nicht irgendein 'No Name' ist. Er ist ein Aushängeschild des deutschen Fußballs, er hat eine ganz klare Meinung und die Leute hören hin, wenn er etwas sagt, weil es auch oft sehr polarisiert und auch mal zum Nachdenken anregt." Die Kritik Sammers sorgte auch bei den restlichen BVB-Verantwortlichen für Kopfschütteln. "Ich habe die Aussagen von Matthias nicht gehört, deshalb kann ich nichts dazu sagen", gab Sebastian Kehl, auf die Aussagen des BVB-Beraters angesprochen, angefressen zu Protokoll.

Matthias Sammer: Es bleiben Fragen Sammers konkrete Funktion in Dortmund lässt bei Babbel Fragen aufkommen. "Auf der anderen Seite fragt man sich, was Matthias Sammer konkret bei Borussia Dortmund macht. Denn so gut er zum Teil Sachen analysiert - er ist trotzdem auch mit bei den Entscheidungen dabei gewesen", so Babbel weiter. Kritiker werfen Sammer vor, er würde mit seinen harschen Aussagen Kompetenzen überschreiten. Offiziell soll der BVB-Berater nicht ins Tagesgeschäft eingreifen, doch mit Analysen wie gegen Sahin am Dienstagabend tut er das indirekt eben doch.

