Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 11. August, 17:25 Uhr: Droht dem BVB doch noch ein Guirassy-Abschied? +++ Serhou Guirassy spielt im BVB-Angriff eine bedeutende Rolle. Offenbar gibt es beim Star-Stürmer aber durchaus Überlegungen, die Borussen früher oder später zu verlassen. Jüngst berichtete "Sky", dass Saudi-Klub Al-Hilal einen Vorstoß gewagt hat und 80 Millionen Euro für die Dienste des Stürmers aufbringen wollte. Laut Informationen der "Bild" hat der BVB aber sofort abgeblockt, weil man den Angreifer unbedingt behalten möchte. Zwar erklärte Guirassy selbst, dass kein Angebot zu ihm vorgedrungen sei und sich sein Bruder und Agent Karamba Guirassy mit derartigen Sachen befasse, jedoch versucht dieser wohl gerade, den Angreifer aktiv ins Schaufenster zu stellen. Dem Bericht zufolge soll er den BVB-Star aktiv bei mehreren Klubs angeboten haben. Das Motiv liege demnach darin, nach Möglichkeit überall im Gespräch zu bleiben. Demnach will sich das Umfeld von Guirassy alle Möglichkeiten offen halten, um doch noch andernorts einen hoch dotierten Vertrag zu unterschreiben. Der 29-Jährige, der für den Ballon d'Or nominiert wurde, verdient beim BVB aktuell rund neun Millionen Euro. Seine Position auf dem Markt war nie besser, wessen sich Guirassy und seine Familie bewusst sind. Laut "Bild" sollen Guirassy und dessen Bruder, der ihn mit seiner Agentur "KGSMI" berät, auch interessiert gewesen sein, sich das Angebot von Al-Hilal zumindest anzuhören. Ein Wechsel in diesem Sommer ist allerdings eher unwahrscheinlich. Zum einen ist Dortmund nicht verkaufsbereit und zum anderen fühlt sich der 29-Jährige beim BVB extrem wohl.

+++ 11. August, 09:30 Uhr: Verdacht auf Muskelbündel-Riss bei Niklas Süle +++ Nachdem Niklas Süle beim Testspiel des BVB gegen Juventus Turin eine Verletzung erlitten hat, gibt es nun laut "Bild" wohl den Verdacht, dass es sich um einen Muskelbündel-Riss in der Wade handeln könnte. Damit droht dem Innenverteidiger dem Bericht nach ein Ausfall von sechs bis zwölf Wochen, sollte sich die Diagnose rund um Süle bestätigen. Süle klagte bereits vor der Partie gegen die "Alte Dame" über Wadenprobleme. "Er hatte schon die letzten Tage ein bisschen Probleme mit der Wade, deswegen haben wir immer wieder dosiert. Wir müssen schauen, ob die Wade zugemacht hat oder ob da nicht vielleicht mehr ist", sagte BVB-Coach Niko Kovac. Mehr dazu: BVB: Update zu Süle-Verletzung - das bereitet Kovac Kopfschmerzen

+++ 10. August, 18:55 Uhr: Wieder das Sprunggelenk? Sorge um Süle +++ Das lässt nichts Gutes erahnen: Niklas Süle hat sich im Testspiel von Borussia Dortmund gegen Juventus Turin verletzt. In der 43. Minute spielte der Abwehrmann einen Rückpass und ging danach ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Dabei hielt er sich den rechten Fuß. Dadurch werden Erinnerungen wach, denn Süle hatte sich in der jüngeren Vergangenheit bereits zweimal am rechten Sprunggelenk verletzt und war deshalb mehrere Monate lang ausgefallen. Was ebenfalls Sorgen bereitet: Süle hielt sich auf dem Boden liegend die Hände vor das Gesicht und konnte nur mit Unterstützung das Feld verlassen. Eine Diagnose steht noch aus.

+++ 9. August, 11:14 Uhr: Adeyemi spricht über abgelehntes Neapel-Angebot +++ Dortmund-Star Karim Adeyemi hatte Anfang 2025 die Möglichkeit, zur SSC Neapel zu wechseln. Eine entsprechende Offerte bestätigt der 23-Jährige nun der "WAZ". "Ich bin vor drei Jahren nach Dortmund gekommen, obwohl ich vielleicht auch damals andere, finanziell bessere Angebote hatte. Aber in Dortmund hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, weil sie mir eine Chance geben und hinter mir stehen. Auch im Winter war das so", sagte Adeyemi: "Ob ich woanders mehr verdient hätte, war für mich nie entscheidend, auch wenn es ein großer und renommierter Verein in Italien war. Das ist richtig. Es entspricht nicht meinem Charakter, wenn es ein halbes Jahr nicht läuft, zu gehen. Deshalb habe ich mich bewusst entschieden zu bleiben – und habe es nicht bereut, im Gegenteil." Neapel bot für ihn wohl 40 Millionen Euro Ablöse, doch der antrittsstarke Adeyemi entschied sich dennoch für einen Verbleib in Dortmund, wo er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 hat.

+++ 8. August, 09:54 Uhr: Kovac setzt wohl auf Sabitzer - der will trotz Angeboten bleiben +++ Obwohl Marcel Sabitzer zuletzt immer wieder mal als möglicher Streichkandidat gehandelt wurde, dürfte der Mittelfeldspieler nun doch in Dortmund bleiben. Laut "Bild" spielt der 31-Jährige in den Planungen von Trainer Niko Kovac sogar eine wichtige Rolle. Durch gute Leistungen in der Vorbereitung soll er sich bei Kovac nachhaltig empfohlen haben. In einem persönlichen Gespräch soll der Trainer dem Sportler wohl zusätzlich erläutert haben, welche Pläne er mit ihm verfolge. Aufgrund dieser Wertschätzung dürfte Sabitzer lukrative Angebote aus Saudi-Arabien und Katar abgelehnt haben. Sabitzers Vertrag in Dortmund läuft noch bis 30. Juni 2027.

+++ 7. August, 11:59 Uhr: BVB wird wohl Sebastien Haller los - und muss draufzahlen +++ Der BVB wird offenbar einen Bankdrücker los. Wie die "Bild" berichtet, werden sich Borussia Dortmund und Sebastien Haller auf eine Vertragsauflösung einigen. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste wird sich dem Vernehmen nach dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht anschließen. An den Eredivisie-Klub war Haller bereits in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen. Dafür kassieren die Dortmunder jedoch keine Ablöse, sondern müssen stattdessen draufzahlen: Die "Bild" spricht von einer Abfindung von rund zwei Millionen Euro für Haller, um den Vertrag auflösen zu können.

+++ 6. August, 20:04 Uhr: Sechs Klubs kämpfen um BVB-Transferziel +++ Borussia Dortmund sondiert weiter den Transfermarkt nach weiteren Verstärkungen für den Kader. Dabei soll man sich vereinsintern darauf geeinigt haben, den Fokus auf Fabio Silva zu legen. Der Portugiese ist das Wunschziel der Borussia. Laut einem Bericht der "Bild" muss der BVB nun jedoch enorme Konkurrenz im Poker um den Stürmer fürchten. Demnach sollen neben Dortmund gleich sechs Vereine um die Dienste von Silva kämpfen. Darunter auch Konkurrenten aus der Bundesliga. Das Boulevard-Blatt nennt dabei Villarreal und Real Sociedad aus Spanien, zudem soll mit der AS Rom auch ein italienischer Top-Klub Interesse hinterlegt haben. Aus Deutschland locken den Mann von Wolverhampton wohl direkt drei weitere Vereine: Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und der VfB Stuttgart. Die SGE musste im Sommer Hugo Ekitike verkaufen, RB steht vor einem Abgang von Benjamin Sesko und beim VfB ist die Zukunft von Nick Woltemade weiterhin ungewiss. Positiv für Dortmund: Laut "Sky" soll Silva bereits ein Vertrag über fünf Jahre bei der Borussia vorliegen. Demnach soll der Spieler durchaus gewillt sein, zu den Schwarz-Gelben zu wechseln.

