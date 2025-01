BVB: Lothar Matthäus spricht sich für zwei Kandidaten als Trainer-Lösung aus

Lothar Matthäus spricht sich in der Trainer-Frage bei Borussia Dortmund für zwei mögliche Kandidaten aus – und kritisiert das Engagement von Matthias Sammer.

Der BVB hat nach der Entlassung von Trainer Nuri Sahin am vergangenen Mittwoch noch keinen neuen Trainer vorgestellt.

Interimsweise hat U19-Coach Mike Tullberg übernommen, der mit einem 2:2 gegen Werder Bremen (nach 2:0-Führung) in sein neues Amt gestartet ist.

Für Lothar Matthäus ist er eine von zwei BVB-Möglichkeiten für die Trainer-Bank. In seiner "Sky"-Kolumne schreibt der Weltmeister von 1990: "Ich habe bereits in der vergangenen Woche gesagt, dass ich Niko Kovac den Job zutraue. Wenn man sich nicht einig wird, können die Dortmunder auch an Mike Tullberg festhalten."

Niko Kovac stand zuletzt bis zum März 2024 beim VfL Wolfsburg an der Seitenlinie. Tullberg darf die BVB-Mannschaft auch beim kommenden Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Donezk betreuen.