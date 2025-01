Kritik für die Auslegung gab es indes von Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe, der seinem Ärger via "X" Luft machte. Schlagers Wortwahl zu Beginn des Interviews, dass es "mein Spiel und meine Entscheidung" sei, war für Gräfe zu viel: "Das geht vom Selbstverständnis eines Schiedsrichters zu weit. Ein Ref ist für den Fußball da und der Fußball will mindestens bei Gittens zu 100 Prozent Elfmeter."

Bei Borussia Dortmund war der Ärger nach der 0:2-Niederlage in Frankfurt groß. Und das nicht nur aufgrund der dritten Pleite in Serie, sondern auch wegen strittiger Schiedsrichter-Entscheidungen.

Elfmeter für den BVB? Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe vertritt klare Meinung

Zudem erklärte der 51-Jährige seine Sicht auf die Dinge und begann mit der Guirassy-Szene. "Elfer Guirassy? Könnte man vielleicht erst denken, er will Elfer ziehen. Man sieht, dass Verteidiger gleich beim Passieren reingreift, ihm Tempo nehmen will und zieht dann noch klar am Arm und verdreht ihn. Dadurch Tempo und Top-Chance genommen (Trapp kommt, Winkel wird schlechter) -> Elfer", so seine Analyse.