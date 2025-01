Borussia Dortmund wird auch am kommende Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim mit Interimstrainer Mike Tullberg an der Seitenlinie antreten.

Unabhängig vom Ergebnis in der Champions League gegen Schachtar Donezk (ab 21 Uhr im Liveticker) bereitet Interimstrainer Mike Tullberg auch im dritten Spiel nach Sahin die BVB-Profis vor.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken bestätigte der "dpa", dass der Däne auch am Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim auf der Bank sitzen wird. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte bei "DAZN": "Wir werden die Bundesliga-Saison mit Mike weitergehen."

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer zieht sich indes offenbar länger als erwartet und so vertraut man nach dem 2:2 gegen Bremen am vergangenen Spieltag erneut auf den eigentlichen U19-Coach. Kehl erklärte, man befinde sich in den Gesprächen mit einem neuen Coach "auf der Zielgeraden".

Zwar gab es laut "Sky"-Informationen am Montag ein Treffen mit Ralf Rangnick.