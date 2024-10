Anzeige

ran hat die Spieler von Borussia Dortmund beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg bewertet. Wie hat Borussia Dortmund die Niederlage bei Real Madrid verkraftet? Das war die große Frage am Samstagnachmittag vor dem Auswärtsspiel des BVB beim FC Augsburg. Offensichtlich nicht sonderlich gut, die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin tat sich wie schon in den letzten Bundesliga-Spielen schwer und unterlag mutig aufspielenden Augsburgern mit 1:2. Und das, obwohl der BVB durch Malen früh in Führung gegangen war. Schuld daran war eine verunsicherte Defensive, ein wackliger Torhüter und die fehlende letzte Konsequenz im Angriff. ran hat die Spieler von Borussia Dortmund in einer Einzelkritik benotet.

Gregor Kobel Ziemlich von der Rolle. Spielt grundsätzlich den Spieler im eigenen Strafraum an, der gerade von einem Augsburger bedrängt wird. Dadurch entstehen gefährliche Situationen. Teilweise geht bei seinen Aktionen ein Raunen durchs Stadion. Ein Spielaufbau von hinten ist so nicht möglich. Beim Gegentor von Claude-Maurice aus 25 Meter zwar nicht unbedingt mit einem Fehler aber auch nicht mit dem besten Stellungsspiel. ran-Note: 5

Julian Ryerson Geht laut Sahin auf dem Zahnfleisch, auf ihn verzichten will der Dortmunder Trainer aber nicht. Läuft gewohnt viel, lässt sich aber den Ball zu leicht abjagen. Wenn er sich nach vorne einschalten will, wird er nicht gesucht und läuft oft ins Leere. Wird in der 68. Minute angeschlagen ausgewechselt. ran-Note: 4

Waldemar Anton Rückt für den verletzen Süle in die Startelf, mit dem Wissen, dass in Madrid mit ihm auch das Übel seinen Lauf nahm. Wirkt verunsichert und hat die Abwehrreihe nicht im Griff. Immer wieder gelingt es den Augsburgern Nadelstiche zu setzen. Verletzt sich kurz vor der Pause ohne gegnerische Einwirkung und bleibt zur Pause in der Kabine. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck Licht und Schatten wechseln sich ab. Während er offensiv mit einigen sehenswerten langen, zielgenauen Pässen glänzt, in der Defensive vor allem in der ersten halben Stunde mit früh attackierenden Augsburgern überfordert. ran-Note: 3

© DiZ-PiX

Ramy Bensebaini Viel unterwegs, häufig auch abseits seiner angedachten Position als linker Verteidiger. Fehlt dann häufig bei Augsburger Kontern hinten. Seine Pässe sind meist zu schlampig, wodurch er gut Möglichkeiten auslässt. Muss nach Antons Auswechslung in der Innenverteidigung ran. Auch da eher mit einer wackeligen Vorstellung. In der 90. Minute nach einer Ecke im Strafraum-Getümmel mit der Chance zum Ausgleich. ran-Note: 4

Marcel Sabitzer Bis auf einen sehenswerten Abschluss aus der Distanz in der 39. Minute völlig von der Rolle. Im Aufbauspiel ohne Struktur und Präzision. Seine Pässe kommen so gut wie nie an. Wird in der Pause durch Groß ersetzt. ran-Note: 5

Felix Nmecha Fleißig und aggressiv in den Zweikämpfen, klärt in ein paar brenzligen Situationen. Geht nach eigenen Ballverlusten hinterher. Im Passspiel aber zu risikoreich. So auch bei seinem Passversuch auf Guirassy, der letztendlich das 1:1 durch Claude-Maurice einleitet. Geht in der 63. Minute für Beier vom Feld. ran-Note: 4

Donyell Malen Leitet in der 4. Minute seinen eigenen Treffer mit einem Doppelpass mit Guirassy ein. Beweist dabei gutes Auge und Timing. Ansonsten mit Ungenauigkeiten bei Flanken. In der Dortmunder Drangphase in Hälfte zwei mit einigen starken Aktionen. Hat in der 89. Minute Feierabend. ran-Note: 3

© Jan Huebner

Julian Brandt Wie schon gegen Madrid mit großem Aktionsradius, was hin und wieder zu Lasten der Genauigkeit geht. Agiert in der ersten Halbzeit häufig statt Guirassy als Mittelstürmer, das allerdings glücklos. Seine Balleroberung leitet in der 4. Minute das 1:0 durch Malen ein. Nach der Pause mit vereinzelten sehenswerten Pässen und Standards. ran-Note: 3

Jamie Gittens Mit seiner Auswechslung kam in Madrid der Untergang. Doch in Augsburg bleibt er zunächst unauffällig. Seine Flanken sind ungefährlich, ein Abschluss in der 29. Minute aus der Distanz verpufft. Nach der Pause deutlich sichtbarer. Macht Tempo über links, kommt auch zu Chancen, muss daraus aber mehr machen. Vor allem in der 80. Minute, als er in guter Position im Strafraum zum Abschluss kommt. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Kommt in der ersten Halbzeit als Neuner nicht so zum Zug, überzeugt aber als Vorbereiter. Lässt sich weit fallen, um sich die Bälle selbst zu holen. Bereitet das 1:0 durch Malen mit einem sehenswerten Doppelpass vor. Beweist oft ein gutes Auge, setzt sich in Zweikämpfen durch und ist häufig nur durch Foul zu stoppen. Allerdings werden Stürmer auch am Abschluss gemessen, die gab es kaum. ran-Note: 4

© kolbert-press

1. Einwechselspieler: Pascal Groß Wird in der zweiten Halbzeit für den schwachen Sabitzer eingewechselt. Gibt dem Spielaufbau viel mehr Struktur. Kommt auch selbst nach einer Brandt-Ecke zum Abschluss. ran-Note: 3

2. Einwechselspieler: Emre Can Kommt in der zweiten Halbzeit für den verletzten Anton. Fast mit seinem ersten Ballkontakt wird sein Klärungsversuch zum Assist für das Augsburger 2:1 durch Claude-Maurice. Hat danach auch die ein oder andere starke Klärungsaktion. Bleibt aber ein Unsicherheitsfaktor, lässt sich von Doppeltorschätze Claude-Maurice regelmäßig schwindlig spielen. Geht in Zweikämpfen rüde zu Werke. ran-Note: 5

© DiZ-PiX

3. Einwechselspieler: Maximilian Beier Wird in der 63. Minute für Nmecha eingewechselt. Bringt neuen Schwung ins Spiel und kreiert dankt seiner Schnelligkeit die ein oder andere gefährliche Situation. Auch er bleibt aber glücklos. ran-Note: 3

4. Einwechselspieler: Almugera Kabar Kommt in der 68. Minute für Ryerson und holt sich nur wenige Minuten später nach Foul an Wolf bei seinem Bundesligadebüt Gelb ab. Verleiht der Abwehr auch nicht mehr Sicherheit. Kassiert in der Nachspielzeit wegen eines taktischen Fouls auch noch Gelb-Rot. ran-Note: 5