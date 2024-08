Anzeige Alle News, Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum BVB. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zu Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim BVB. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 29. August, 14:05 Uhr: Leihgeschäft vor dem Abschluss? Coulibaly verlässt wohl den BVB +++ Zumindest auf der Abgangsseite wird es beim BVB im Transfer-Endspurt nicht langweilig. Nach den Abgängen von Youssoufa Moukoko und Salih Özcan befindet sich laut "Sky" nun die dritte Leihe innerhalb von zwei Tagen auf der Zielgeraden. Soumaila Coulibaly wird die kommende Saison wohl voraussichtlich bei Champions-League-Teilnehmer Stade Brest in der Ligue 1 verbringen. Läuft alles nach Plan, soll das französische Abwehr-Talent noch am heutigen Donnerstag in Frankreich ankommen. Laut "Le Parisie" handelt es sich dabei um ein reines Leihgeschäft ohne Kaufoption. Das PSG-Eigengewächs wurde offenbar auch von Bologna und Tottenham umworben.

+++ Update, 28. August, 08:13 Uhr: Nach BVB-Abgang - Ricken rechnet mit Talent Paris Brunner ab +++ Die Personalie Paris Brunner wirkt bei Borussia Dortmund auch nach dessen Abgang in Richtung AS Monaco immer noch nach. So war der U17-Weltmeister zuletzt bei "1909 – der schwarzgelbe Talk" der "Ruhr Nachrichten" erneut Thema. Dabei sorgte BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken mit einer Aussage für Aufsehen. "Der Weg bei Borussia Dortmund wäre perfekt gewesen. Wobei ich auch nicht ausschließen will, dass der andere Weg funktioniert", ordnete Ricken zunächst sachlich ein. Für Verwunderung bei den Fans sorgte aber wohl der Nachsatz des früheren BVB-Publikumslieblings: "Allgemein kann man sagen: Idioten werden es nicht zum Profi schaffen." Bei den BVB-Bossen sollen vor allem die monatelangen und letztlich erfolglosen Vertragsverhandlungen mit Brunner für Ärger gesorgt haben. Zudem war er im Oktober 2023 aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden. Vonseiten Brunners kam in Richtung BVB-Verantwortliche nach dessen Abgang auch der Vorwurf, dass die Dortmunder dem Talent keine ausreichende sportliche Perspektive präsentieren konnten, weshalb er sich für einen Wechsel nach Frankreich entschied. Dieser Darstellung widersprach vor Ricken auch schon BVB-Coach Nuri Sahin. "Ich weiß, dass der Verein ihm ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht und ihm auch eine Perspektive aufgezeigt hat", erklärte Sahin zuletzt.

+++ Update, 26. August, 18:32 Uhr: Bundesliga-Interesse! Wölfe steigen wohl in Özcan-Poker ein +++ Offenbar könnte es der Borussia gelingen, Ladenhüter Salih Özcan kurz vor Ende der Transferperiode von der Gehaltsliste zu streichen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge möchte der VfL Wolfsburg den 26-Jährigen in die Autostadt lotsen. Es wurden sogar schon Gespräche aufgenommen, wie "Sky" erfahren haben will. Özcan, dessen Marktwert sich auf 10 Millionen Euro beläuft, ist noch bis 2026 an die Dortmunder gebunden. Ein Verbleib für BVB-Saison Nummer drei soll jedoch ebenfalls weiterhin infrage kommen. Der "kicker" berichtet von einem Plan der Wölfe, bis zum Deadline Day sowohl die Verpflichtung des Ex-Kölners als auch die von Frankreich-Juwel Ismael Doukoure einzutüten. Letzterer gilt als Wunschkandidat im Falle eines Abgangs von Abwehrmann Maxence Lacroix. Erst zuletzt wurde Özcan mit einem Transfer in die 2. Bundesliga zu Hannover 96 in Verbindung gebracht. Der gebürtige Kölner schließt diese Option laut "Sky" allerdings kategorisch aus. Interesse wird auch mehreren türkischen Vereinen nachgesagt.

+++ Update, 25. August, 16:24 Uhr: Hannover 96 buhlt wohl um Özcan-Leihe +++ Bei Borussia Dortmund dürfte Mittelfeldmann Salih Özcan keine so gute Perspektive unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin haben. Beim 2:0-Sieg zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2024/25 gegen Eintracht Frankfurt fehlte der 26-Jährige im BVB-Kader. Laut der in Hannover ansässigen Zeitung "Neue Presse" soll der niedersächsische Zweitligist Interesse an einer Özcan-Leihe haben, sich um einen Deal bemühen. Fraglich ist allerdings, ob für den türkischen Nationalspieler ein Schritt in die 2. Bundesliga überhaupt vorstellbar ist. Zuletzt wurde er mit den drei Ligue-1-Klubs Olympique Marseille, Stade Rennes und Olympique Lyon in Verbindung gebracht. Özcans Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

Anzeige +++ Update, 24. August, 15:55 Uhr: Nuri Sahin sortiert zwei Stars auch zum Ligaauftakt aus +++ Der neue Dortmunder Trainer Nuri Sahin befeuert mit seinem Kader zum Saisonauftakt des BVB gegen Eintracht Frankfurt Wechselgerüchte um zwei BVB-Stars. Sahin strich Youssoufa Moukoko und Salih Özcan aus dem Dortmunder Spieltagskader. Bereits vor einer Woche suchte man die Beiden im DFB-Pokal-Aufgebot gegen Phönix Lübeck (4:1) vergeblich. Mit der abermaligen Ausbootung stehen die Zeichen vor allem bei Moukoko auf Abschied: Allerdings platzten zuletzt mögliche Transfers zur TSG Hoffenheim, Betis Sevilla und Olympique Marseille. Sportdirektor Sebastian Kehl stellte vor dem Anpfiff gegen Frankfurt bei "Sky" einen Wechsel Moukokos in Aussicht: "Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht tut sich noch was." Salih Özcan dürfte angesichts der Verpflichtung von Pascal Groß ebenfalls zukünftig kaum Einsatzchancen haben. Özcan will sich allerdings laut "Sport1" weiter beim BVB empfehlen.

+++ Update, 23. August, 12:00 Uhr: Moukoko-Transfer nach Hoffenheim wohl geplatzt +++ Wie die "Bild" berichtet, hätte BVB-Talent Youssoufa Moukoko zuletzt die Möglichkeit gehabt, innerhalb der Bundesliga zu wechseln. Demnach kam die Personalie Moukoko im Rahmen des Dortmunder Transfer von Maximilian Beier auf den Tisch. Kurzzeitig gab es dem Bericht nach das Gedankenspiel, Beier mit Moukoko zu verrechnen. Letztlich aber wechselte nur Beier zum BVB, während Moukoko immer noch im Aufgebot der Dortmunder steht. Im Bericht werden zwei Gründe für das Scheitern des möglichen Moukoko-Wechsels in den Kraichgau genannt. Zum einen soll die TSG nicht bereit gewesen sein, auch nur ansatzweise das Gehalt zu bezahlen, welches der Stürmer derzeit in Dortmund erhalten soll. Beim BVB kassiert der 19-Jährige wohl 8,5 Millionen Euro jährlich. Zudem soll auch Moukoko selbst nicht interessiert gewesen sein an einem Wechsel zu den Hoffenheimern, die sich zuletzt für die Europa League qualifizierten.

+++ Update, 23. August, 12:00 Uhr: "Fallsüchtiger" Teamkollege: Brandt-Spruch sorgt für Lacher +++ Nimmt man die vergangene Saison als Maßstab, ist Dortmunds Turbo-Stürmer Karim Adeyemi öfter mit seinen Fallkünsten als mit Toren auffällig geworden. Zuletzt holte er sich im Testspiel auf diese Weise eine Gelbe Karte ab. Seine Neigung zu Flugeinlagen ist auch den Teamkollegen bestens bekannt, was Julian Brandt nun zu einem Spruch verleitet hat. Seinen Treffer im Pokal gegen Phönix Lübeck schilderte der offensive Mittelfeldspieler im BVB-Talk "Brinkhoff’s Ballgeflüster" schließlich wie folgt: "Ich hatte sehr viel Zeit, mir zu überlegen, was ich mit dem langen Ball von Pascal Groß anfange. Ich habe nur versucht den Ball zu kontrollieren und ihn aufs Tor zu bringen", erklärte er, ehe er zum Seitenhieb gegen Adeyemi ausholte. "Am Ende hätte ich mich wahrscheinlich auch in Adeyemi-Manier fallen lassen können und hätte wahrscheinlich einen Elfmeter bekommen", sagte er. "Das wird für eine Schlagzeile sorgen", antwortete BVB-Kult-Stadionsprecher Norbert Dickel, während sich das Publikum über den Spruch amüsierte. Ob der Spruch auch bei Adyemi selbst für Erheiterung gesorgt hat ist unklar, jedoch bemühte sich Brandt immerhin, auch lobende Worte für seinen Kollegen zu finden. "Aber dieses Jahr hat er uns ja schon zwei Elfmeter rausgeholt", merkte er an.

+++ Update, 22. August, 06:58 Uhr: Paris Brunner erklärt Gründe für BVB-Abgang +++ Mit U17-Weltmeister Paris Brunner hat ein Toptalent Borussia Dortmund zuletzt verlassen. Der Stürmer wechselte für kolportierte vier Millionen Euro Ablöse zur AS Monaco, die ihn umgehend nach Belgien zu Cercle Brügge verlieh. Nun erklärte das Talent die Gründe für seinen BVB-Abgang. "Monaco hat mir einen klaren, sportlichen Weg aufgezeigt, wie sie mit mir planen und mich entwickeln wollen. Diese Wertschätzung und Klarheit haben mich sofort überzeugt und beeindruckt", sagte Brunner der "Sport Bild", dessen Priorität darin liegt, schnellstmöglich Erfahrung im Profibereich sammeln zu können. Beim BVB wäre der Plan der Verantwortlichen mit Brunner wohl ein anderer gewesen. "Ich hatte das Gefühl, dass sie mich unbedingt haben wollen. Der Plan des BVB ging über die U19-Youth-League und die U23 sowie punktuelles Profitraining", erklärte das Toptalent. Die Zweitvertretung des BVB spielt in der 3. Liga. Um seinen nächsten Karriereschritt zu machen, fühlt er sich in Belgien nun bestens aufgehoben. "Ich bin ein Mensch, der sehr gerne nach vorne schaut und hart daran arbeitet, das Maximale aus seiner Laufbahn rauszuholen. Und dafür fühle ich mich jetzt am richtigen Ort", erklärte Brunner die Leihe nach Brügge. Sein neuer Klub Cercle Brügge setzt gezielt auf junge Spieler, hatte in den ersten Spielen die durchschnittlich jüngste Startelf der Liga mit 22,8 Jahren.

+++ Update, 21. August, 14:28 Uhr: Fans rufen zu Protesten gegen "Rheinmetall" auf +++ Das Fan-Bündnis "Südtribüne Dortmund" hat in einem offenen Brief zu Protesten beim ersten Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt (ab 18:30 Uhr live im Ticker auf ran.de) aufgerufen. Ziel der Proteste ist das Sponsoring mit dem Rüstungskonzern "Rheinmetall". "Dass sich die Verantwortlichen des BVB und all seine Gremien dazu bereiterklärt haben, die Strahlkraft von Borussia Dortmund dafür einzusetzen, das öffentliche Ansehen eines Rüstungskonzerns zu verbessern und dabei die eigenen Werte über Bord zu werfen, lehnen wir entschieden ab", heißt es in einem Statement. Dabei unterstellt das Bündnis dem Klub Fadenscheinigkeit. Man hätte den Zeitpunkt der Veröffentlichung bewusst so gewählt, dass möglichst nicht darüber gesprochen werden soll. "Der in der Öffentlichkeit entstandene Eindruck, Fanvertreter seien bei der Entscheidungsfindung zum Deal mit der Firma Rheinmetall befragt worden, ist unzutreffend. Eine Abstimmung hat ebenso wenig stattgefunden." Die Borussia antwortete auf Anfrage der "Ruhr Nachrichten" bereits auf die Stellungnahme. "Rheinmetall und der BVB möchten diesen Diskurs und wir stellen uns gemeinsam in jedem etablierten Dialogformat der Diskussion mit BVB-Fans." Ob es bei Bannern als Protest - wie beim Finale der Champions League in der vergangenen Saison - bleibt, ist noch offen.

+++ Update, 19. August, 22:05 Uhr: So viel verdient Marco Reus bei LA Galaxy +++ Nach seinem Wechsel in die MLS zu LA Galaxy hat "Sky" nun offenbar das Gehalt von Dortmund-Legende Marco Reus in Erfahrung gebracht - und das fällt für einen Topstar seines Kalibers recht spärlich aus. Nur 1,6 Millionen Euro soll Reus in der Stadt der Engel jährlich einnehmen, das wären insgesamt in den vertraglich vereinbarten zweieinhalb Jahren "gerade einmal" 4 Millionen. Allerdings ist diese Summe losgelöst von den Sponsorengeldern zu betrachten, die der Ex-BVB-Star einnimmt. Und diese sollten in den USA sehr üppig ausfallen. Lionel Messi beispielsweise hat ebenfalls ein für seine Verhältnisse niedriges Grundgehalt von 19,3 Millionen Euro, durch den Sponsorendeal der MLS mit Apple-TV wächst diese Summe aber wohl auf 47 bis 57 Millionen an. Insofern dürfte auch Reus letztlich deutlich mehr einstreichen.

+++ Update, 18. August, 20:54 Uhr: BVB kassiert heftige Klatsche in Geheim-Test gegen Verl +++ Einen Tag nach dem 4:1-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Phönix Lübeck bestritt Borussia Dortmund ein Testspiel gegen den Drittligisten SC Verl. Bei diesem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ging der Bundesligist dann überraschend mit 0:4 unter. Dabei standen aufseiten des BVB zahlreiche Stars wie Neuzugang Maximilian Beier, Salih Özcan, Felix Nmecha, Giovanni Reyna, Ramy Bensebaini, Donyell Malen, Yan Couto oder Sebastien Haller auf dem Feld. "Bärenstarker Test unserer Jungs gegen Borussia Dortmund! Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewinnen wir 4:0 gegen Borussia Dortmund! Kammerbauer erzielte unsere Führung und Probst sorgte mit einem Hattrick für den Endstand", lautete ein "x"-Post des SC Verl.