Trotzdem blieben die drei Punkte nach Abpfiff in Dortmund. Das ist in erster Linie einem Akteur zu verdanken: Serhou Guirassy drehte die Partie fast im Alleingang und bewies an Spieltag fünf erneut, warum er schon jetzt eine Schlüsselfigur ist.

Trainer Nuri Sahin tobte nach der Nicht-Leistung von Borussia Dortmund beim 1:5-Debakel in Stuttgart. "So ein Gesicht will ich nie wieder sehen", drohte die Vereinslegende am "DAZN"-Mikrofon. Nur eine Woche später lagen die Schwarz-Gelben nach 21 Minuten gegen Abstiegskandidat VfL Bochum mit 0:2 hinten.

VfB-Rekordstürmer Guirassy schnürt Doppelpack

Alleine ein kurzer Blick auf die Ergebnistafel spricht für sich. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte der Neuzugang per Kopf - so erzielte der 1,87-Meter-Mann in der vergangenen Spielzeit immerhin fünf seiner 28 Ligatore. Übrigens: Sein Wert für "expected Goals" betrug weniger als 21. In der Schlussphase wuchtete Guirassy die Kugel schließlich zum zwischenzeitlichen 3:2 in die Maschen.

Seitdem der ehemalige Kölner im September 2022 in die Bundesliga zurückkehrte, traf er 42-mal in 53 Einsätzen und somit häufiger als jeder andere Profi in diesem Zeitraum. Sogar Ex-Sturmpartner Deniz Undav hatte in puncto VfB-Premierensaison das Nachsehen. Während der DFB-Star in seinen ersten 34 Auftritten unglaubliche 21 Tore bejubeln konnte, waren es beim gebürtigen Franzosen ganze 27.