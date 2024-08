Eine Kaufoption soll in den Gesprächen zunächst nicht vereinbart worden sein. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers, der 2022 vom 1. FC Köln gekommen war, läuft beim BVB noch bis 2026.

Seit Mittwochabend gesellt sich auch Mittelfeldabräumer Salih Özcan dazu, der für ein Jahr an den VfL Wolfsburg ausgeliehen wird.

Auf der Abgabeseite stehen neben Marco Reus und Mats Hummels, deren Verträge nicht verlängert wurden, Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko, der auf Leihbasis an die Cote d'Azur zu OGC Nizza wechselt. Der Abgang des Youngsters könnte aber nicht der letzte beim BVB gewesen sein.

Borussia Dortmund war in diesem Transfersommer bereits fleißig. Mit Pascal Groß, Waldemar Anton und Maximilian Beier kamen drei Spieler, die mit dem DFB-Team an der Heim-EM teilnahmen. Dazu gesellen sich mit Serhou Guirassy ein gestandener Bundesligaspieler und mit Yan Couto ein junger Außenverteidiger, der viel Phantasie mitbringt.

Beim BVB könnten in der letzten Woche des Transfersommers noch bis zu drei Spieler gehen. Nach Moukoko und Özcan könnten weitere folgen.

Verlassen Reyna und Malen Dortmund noch?

Möglich, aber weniger realistisch, soll ein Abschied von Giovanni Reyna sein. Der in England geborene US-Amerikaner war zuletzt ein halbes Jahr zu Nottingham Forest ausgeliehen, konnte sich in seinen neun Liga-Einsätzen aber offenbar nicht für ein längerfristiges Engagement empfehlen.

Der noch bis 2026 gebundene 21-Jährige soll zuletzt gut trainiert und sich beim BVB unter Neu-Trainer Nuri Sahin wieder reingespielt haben. Sebastian Kehl sagte gegenüber "Bild": "Er muss seine Rolle annehmen, sich daraus befreien. Es war klar, als wir die Gespräche im Sommer geführt haben, dass Gio diese Rolle annehmen möchte. Dass es genügend Spiele geben wird, in denen wir ihn brauchen."

Gleiches gelte für Sebastien Haller, der beim 4:1 über Phönix Lübeck ebenso wenig zum Einsatz kam und auf lange Sicht wegen Zugang Guirassy wohl ohnehin schlechte Karten haben dürfte. Laut einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" gibt es allerdings kein Angebot für den Stürmer, der in den Medien zuletzt mit einem Wechsel nach Mexiko oder in die Türkei in Verbindung gebracht wurde.