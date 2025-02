"Ich denke, dass er allen in den nächsten Monaten zeigen wird, dass er ein Tottenham-Spieler ist. Ich habe ihn nicht nur für sechs Monate hergeholt", sagte der Australier.

Auf der Pressekonferenz vor dem Ligapokal-Halbfinale gegen den FC Liverpool ( ab 21:00 Uhr im Liveticker ) deutete Trainer Ange Postecoglu an, dass Tel auch über seine Leihe hinaus in London bleiben könnte.

Erst kurz vor Schließung des Transferfensters schloss sich der französische U21-Nationalspieler vom FC Bayern München leihweise den Tottenham Hotspur an.

Geht er? Bleibt er? Will er überhaupt gehen? Es war eine echte Transfer-Odyssee um Angreifer Mathys Tel .

Mathys Tel musste von Tottenham überzeugt werden

Ursprünglich stellte Tel klar, dass er den FC Bayern nicht verlassen wollte. Da die Aussicht auf Spielzeit unter Trainer Vincent Kompany jedoch klein war, entschied er sich doch zu einem Wechsel.

Ursprünglich lehnte er jedoch Tottenham ab und wollte zu Manchester United wechseln, die konnten sich mit den Bayern jedoch nicht einigen. Kurz vor Toreschluss nahm Tel dann doch das Spurs-Angebot an.

"Das ist eine vereinfachte Sichtweise“, nimmt Postecoglu seinen neuen Spieler in Schutz. "Die Leute müssen verstehen, dass es sich hier um einen 19 Jahre alten Spieler handelt, der eine wichtige Entscheidung über seine Karriere treffen muss. Es geht gar nicht so sehr darum, dass er uns oder sonst jemanden abgelehnt hätte", betonte der 59-Jährige.

"Er wollte zu Recht so viele Informationen wie möglich einholen. Ich glaube, er wollte sich vor allem mit der Entscheidung wohlfühlen. Ich habe den Eindruck, dass er sich nicht in eine bestimmte Richtung drängen lassen wollte. Es spricht für ihn, dass er sich Zeit genommen und mit den richtigen Leuten gesprochen hat", so Postecoglu weiter.

Gegen Liverpool könnte Tel sein Debüt feiern, die Spurs gehen mit einem 1:0-Hinspielsieg in die Partie mit dem designierten englischen Meister.