Nach leichten Anlaufschwierigkeiten ist Can Uzun spätestens in dieser Saison vollständig bei Eintracht Frankfurt angekommen. Beim DFB ist die Akte Uzun geschlossen - auch, wenn eine Hintertür bleibt. von Julian Erbs und Kai Esser Es war fast schon wehmütige Stimmung, als die Verantwortlichen des DFB über den Frankfurter Can Uzun sprechen. "Er war natürlich ein Spieler, der sehr hoch bei uns in der Gunst stand", so Andreas Rettig. "Wir haben alles versucht." Es mache daher "keinen Sinn, dieses Fass noch einmal aufzumachen", betonte der DFB-Geschäftsführer. "Er hat sich für die Türkei entschieden, das haben wir zu respektieren. Wir drücken ihm die Daumen. Wenn eine Familie sich nach reichlicher Überlegung am Ende für diesen Weg entscheidet, dann finde ich nicht, dass es uns zusteht, das zu kritisieren." Champions League: Die Highlights vom 2. Spieltag am Mittwoch ab 23 Uhr live auf Joyn Tatsächlich wollte der Deutsche Fußballbund den in Regensburg geborenen Uzun schon vor Jahren davon überzeugen, für Deutschland zu spielen. Doch vor der EM 2024 in seinem Geburtsland gab der Youngster der Türkei sein Ja-Wort und ist damit festgespielt - oder doch nicht?

Can Uzun für Deutschland? Eine Hintertür bleibt Nach früheren Standards wäre Uzun tatsächlich kein Thema mehr für Deutschland. Im März wurde er in der 86. Minute im Nations-League-Playoff-Spiel gegen Ungarn eingewechselt und hat damit ein Pflichtspiel bestritten. Allerdings wurden die Regeln für einen Verbandswechsel zuletzt geändert. Statt wie früher bei einem Pflichtspiel ist man nun erst ab dem vierten Spiel bei einem Verband fixiert. Diese Spiele müssen vor dem 21. Geburtstag stattgefunden haben und es darf noch keine Teilnahme an einem großen Turnier gegeben haben - Uzun wurde für die EM 2024 nicht nominiert. Urs Meier exklusiv: "Wäre Demirovic umgefallen, würde niemand diskutieren"

Uzun mischt die Bundesliga weiter auf Derweil spielt Uzun ohne Bedenken und Gedanken die Bundesliga rund. "Der Ball liebt ihn, weil er immer wieder die richtigen Entscheidungen trifft. Er hat ein bisschen Zeit gebraucht und sich im Sommer einen Privatcoach genommen und jetzt ist er jemand, der das ganze Spiel unter Kontrolle hat." Lothar Matthäus fügte bei "Sky" sogar noch an: "Wie alt ist er? 19? Can Uzun ist mit 19 Jahren viel weiter als ich in diesem Alter." Der DFB-Rekordnationalspieler kam nach dem 6:4-Sieg der SGE gegen Borussia Mönchengladbach gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Ein größeres Kompliment kann ein Jungstar wohl kaum erhalten. Seinen Anfang nahm alles auf den Bolzplätzen in Regensburg – gemeinsam mit Kumpel Kenan Yildiz, der mit gerade einmal 20 Jahren bereits als der wertvollste Spieler von Juventus Turin gilt.

Can Uzun: Anlaufschwierigkeiten bei der SGE Trotz großer Vorschusslorbeeren musste er sich am Main zunächst mit der Rolle des Einwechselspielers zufriedengeben. Die Konkurrenz in der Offensive war schlicht zu stark: Hugo Ekitike, bis zur Winterpause noch Omar Marmoush, dazu Mario Götze und Hugo Larsson. In seiner ersten Saison bei den Adlerträgern absolvierte er 31 Pflichtspiele und sammelte sieben Scorerpunkte. Dabei ließ er immer wieder sein Potenzial aufblitzen, hatte jedoch vor allem auf physischer Ebene noch große Schwierigkeiten. Und auch abseits des Platzes gab es die ein oder andere Unstimmigkeit zwischen Spieler, Verein und Berater.

Trotzdem sammelte Uzun erste Erfahrung auf europäischer Bühne und stellte auch dort gleich einen Rekord auf. Im Januar 2025 erzielte er in der Europa-League-Ligaphase gegen Ferencvaros Budapest sein erstes Europapokaltor. Mit 19 Jahren und 73 Tagen avancierte er zum jüngsten UEFA-Torschützen in der Geschichte Eintracht Frankfurts. Nun, in der neuen Saison, ist der Mittelfeldspieler vollends angekommen, so scheint es. Da Mario Götze seit dem Sommer mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, aber auch andere offensive Konkurrenz den Verein verlassen hat, rückte er in die Stammformation der Hessen auf. Zudem profitiert der Youngster merklich von einer leichten Anpassung des Systems, auch physisch tritt Uzun stärker auf, auch agiert er nun deutlich torgefährlicher. In den ersten sieben Pflichtspielen der Saison 2025/26 sammelte er bereits zehn Scorerpunkte. Uzun ist zum Dreh- und Angelpunkt im Frankfurter Offensivspiel geworden und begeistert mit Traumtoren am laufenden Band.

Sportvorstand Krösche gibt ihm Preisschild über 80 Millionen Euro "Über Can Uzun und seinen Wandel haben wir schon des Öfteren gesprochen. Er fügt sich toll ins Kollektiv ein, ist sehr lernwillig, hält seine Position gut und taucht dann in den Räumen, die wir ihm aufzeigen, auf." "Dann wächst das Vertrauen auf beiden Seiten. Wenn ein Spieler wie er so ein Selbstvertrauen hat und das auch vom Trainerteam bekommt, sieht man, was er leisten kann", kommentierte der Eintracht-Coach Dino Toppmöller die Auftritte seines Youngsters. Uzun hat sich seine neue Leichtigkeit im Sommer hart erarbeitet. Statt über den Platz zu schlurfen, wirkt er nun aufrechter, mit erhobenem Kopf und mehr Körperspannung.

In diesem Umfeld kommt seine technische Klasse und Spielübersicht besonders zur Geltung. Gegen Mönchengladbach gab er fünf Torschüsse ab – mehr als jeder andere Akteur. Unter den Offensivspielern war er zudem am häufigsten am Ball, im Schnitt einmal pro Minute. Oft blieb den Gladbachern nur das Foulspiel, um ihn zu bremsen. Sportvorstand Markus Krösche bezifferte den Marktwert des Türken zuletzt auf rund 80 Millionen Euro. Mit Toren wie gegen Galatasaray in der Champions League oder dem traumhaft vollendeten Kombinationsspiel gegen Gladbach rechtfertigt Uzun solche Summen Spiel für Spiel.

