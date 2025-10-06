Anzeige
WM-QUALIFIKATION live auf joyn

Deutschland vs. Luxemburg live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 06.10.2025
  • 15:52 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation unter Druck. Hier läuft die Partie gegen Luxemburg im Free-TV und Livestream.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 startete für die deutsche Nationalmannschaft schlecht. Anfang September verlor die DFB-Elf gegen die Slowakei mit 0:2.

Auch beim daraufolgenden 3:1-Sieg gegen Nordirland überzeugte die Mannschaft von Julian Nagelsmann nur phasenweise.

Anzeige
Anzeige
07.09.2025, xrekx, Fussball WM-Qualifikation 2026, Deutschland - Nordirland v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:0 durch Serge Gnabry (Deutsche Fussball Nationalmannschaf...

Deutschland vs. Nordirland LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Verfolge das Spiel zwischen Deutschland und Luxemburg LIVE auf Joyn.

Anzeige

Gegen Luxemburg soll nun ein klarer Erfolg her, um nicht noch tiefer in eine Krise zu rutschen. Zumal die direkte WM-Qualifikation bei einem Punktverlust in weite Ferne rücken könnte.

Trotz aller Probleme geht Deutschland natürlich als klarer Favorit in die Partie gegen Luxemburg. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland vs. Luxemburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match?

  • Spiel: Deutschland vs. Luxemburg
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (3. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 10. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: PreZero Arena (Hoffenheim)

WM-Qualifikation live: Läuft Deutschland - Luxemburg im Free-TV?

Ja, die Partie Deutschland gegen Luxemburg läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen.

Das Match gegen Luxemburg wird von der ARD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Anzeige

Deutschland vs. Luxemburg: Die WM-Qualifikation kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD zeigt die Partie Deutschland - Luxemburg auch live im Stream. Dieser ist unter Sportschau.de, der ARD-Mediathek und auf Joyn ab 20:15 Uhr kostenlos abrufbar.

Anzeige

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Luxemburg?

Einen Ticker zu Deutschland - Luxemburg gibt es wie üblich auf ran.de.

Anzeige

Deutschland vs. Luxemburg: Alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation

  • Spiel: Deutschland vs. Luxemburg
  • Datum und Uhrzeit: 10. Oktober 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Julian Nagelsmann (Deutschland), Jeff Strasser (Luxemburg)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: -
  • Livestream: Joyn, ARD-Mediathek, Sportschau.de
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Große Ziele im Visier: Sjoeke Nüsken
News

Nationalspielerin Nüsken verlängert bei Chelsea

  • 06.10.2025
  • 16:57 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im Free-TV und Livestream auf Joyn

  • 06.10.2025
  • 16:12 Uhr
Ermedin Demirovic (l.) im Spiel gegen Heidenheim
News

VfB "bis auf Weiteres" ohne Demirovic

  • 06.10.2025
  • 15:56 Uhr
Einer für die Bayern? Nico Schlotterbeck
News

Matthäus sieht Schlotterbeck als Bayern-Kandidaten

  • 06.10.2025
  • 15:43 Uhr
Felix Agu (rechts) im Duell gegen den FC Bayern
News

Werder monatelang ohne Agu

  • 06.10.2025
  • 15:41 Uhr
05.10.2025, xtgx, Fussball 1. Bundesliga, Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 emspor, v.l. Albert Sambi Lokonga (HSV, 6) Jubel, Torjubel, jubelt ueber das Tor, celebrate the goal, celebration (DFL DFB R...
News

HSV: Plötzlich erfolgreich dank Premier-League-Power

  • 06.10.2025
  • 15:28 Uhr
Dortmund hofft auf den Meistertitel
News

BVB kurz vor dem Meistertitel

  • 06.10.2025
  • 15:12 Uhr
v.li. Daniel Thioune (Duesseldorf) Markus Anfang (Kaiserslautern Coach) 26.10.2024 Fussball Fortuna Duesseldorf vs 1. FC Kaiserslautern , Merkur Spiel-Arena, Duesseldorf, DFB DFL REGULATIONS PROHIB...
News

Offiziell: Düsseldorf entlässt Thioune - und hat Nachfolger

  • 06.10.2025
  • 15:01 Uhr
Kicken umweltbewusst: Florian Wirtz (r.) und Co.
News

In Sinsheim: DFB veranstaltet "umweltbewusstes Länderspiel"

  • 06.10.2025
  • 14:40 Uhr
Rodri (M.) musste (M.) musste vorzeitig vom Feld
News

Rodri fehlt Spanien verletzt

  • 06.10.2025
  • 14:24 Uhr