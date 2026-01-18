Eintracht Frankfurt: Wer wird Toppmöller-Nachfolger? Erste Gerüchte um Welttrainer

Dino Toppmöller ist nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt. ran zeigt die möglichen Nachfolgekandidaten. Nach dem 3:3 bei Werder Bremen hat Eintracht Frankfurt zwei Tage später Konsequenzen gezogen und Trainer Dino Toppmöller entlassen. Sportvorstand Markus Krösche reagiert damit auf die anhaltende Formkrise der Eintracht, die mit nur zwei Punkten aus drei Bundesliga-Spielen ins neue Jahr gestartet war und dabei neun Gegentore kassiert hatte.

U21-Trainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier übernehmen die Mannschaft interimsweise. Die erste Bewährungsprobe des Duos erfolgt bereits am Mittwoch beim Gastspiel in Aserbaidschan bei Qarabag Agdam in der Champions League (18:45 Uhr im Liveticker). ran zeigt die möglichen Nachfolgekandidaten für Toppmöller.

Alex Meier und Dennis Schmitt als Dauerlösung? Interimsweise soll die Doppellösung Dennis Schmitt und Alexander Meier das Team wieder in die Erfolgsspur führen. Fußballlehrer Schmitt wird dabei laut Angaben des Klubs die federführende Rolle innehaben. "Dennis Schmitt und Alexander Meier sind bereit, in dieser herausfordernden Situation Verantwortung für Eintracht Frankfurt zu übernehmen. Das gibt uns die erforderliche Zeit, die Trainerposition dauerhaft zu besetzen", wird Krösche auf der SGE-Hompage zitiert. Inwieweit das Nachwuchstrainer-Duo mit Schmitt als Cheftrainer und "Fußballgott" Meier eine reelle Chance auf die dauerhafte Lösung hat, ist fraglich. Die "Adler" halten sich derweil ihre Optionen offen, sprechen in der Mitteilung explizit von "zunächst" in Bezug auf die Übergangslösung.

Xabi Alonso Es wäre die Königslösung - wortwörtlich. Nach seiner Entlassung bei Real Madrid ist Xabi Alonso das heißeste Eisen auf dem Trainermarkt. Nicht nur in der Bundesliga, sondern in ganz Europa. Der Meister-Macher von Bayer Leverkusen musste das Kapitel bei den "Königlichen" nach nur einem halben Jahr bereits wieder beenden.

Die Frankfurter würden den 44-Jährigen wohl mit Kusshand verpflichten. Laut "Bild" will sich Sportvorstand Krösche offenbar mit Alonso treffen, um die Chancen auf ein mögliches Engagement auszuloten. Es ist jedoch deutlich wahrscheinlicher, dass der Baske größere Aufgaben anstreben wird. Durch die anhaltende Krise bei Alonsos Ex-Klub FC Liverpool ist etwa die Zukunft von Trainer Arne Slot weiterhin in der Schwebe.

Marco Rose Der heißeste Name auf der Liste der Eintracht ist angeblich Marco Rose. Laut Informationen der "Bild" habe der 49-Jährige ein extrem spannendes Profil für die Hessen. Demnach wisse der Klub auch aus der Vergangenheit, dass der erfahrende Bundesliga-Trainer großes Interesse am Posten bei den Frankfurtern haben soll. Nach seiner Entlassung bei RB Leipzig im März 2025 ist Rose ist noch ohne neuen Klub. Mit über 250 Pflichtspielen als Trainer für die Sachsen, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach bringt er reichlich Erfahrung im nationalen und internationalen Geschäft mit.

Edin Terzic Zudem soll sich Sportvorstand Krösche in den vergangenen Wochen und Monaten mit weiteren Trainer ausgetauscht haben, darunter offenbar Edin Terzic. Der 42-Jährige ist nach seinem Aus bei Borussia Dortmund im Juni 2024 ohne neuen Trainerposten, arbeitet nebenbei als Experte für "RTL". Allerdings deutete Terzic bereits an, dass er möglichst zeitnah wieder eine Mannschaft übernehmen wolle: "Wenn's passt, kann es sofort losgehen", erklärte er bereits im September im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Sandro Schwarz Ein weiterer Name mit Bundesliga-Erfahrung, der ebenfalls von der "Bild" als möglicher Toppmöller-Nachfolger genannt wird, ist Sandro Schwarz. Der ehemalige Trainer von Mainz 05 und Hertha BSC ist derzeit ohne Trainerjob. Zum Jahreswechsel wurde sein Engagement bei RB New York beendet. In seiner ersten Saison in der MLS im Vorjahr schnupperte Schwarz mit dem Klub am Titel und unterlag erst im Finale gegen Los Angeles Galaxy. 2025 landete das Team in der regulären Saison dann nur auf Platz zehn in der Eastern Conference und verpasste damit den Einzug in die Playoffs.

Roger Schmidt Wenn in der Bundesliga ein Trainerstuhl frei wird, fällt immer wieder auch der Name von Roger Schmidt. Der 58-Jährige stand zuletzt bis Ende August 2024 bei Benfica Lissabon an der Seitenlinie. In der Bundesliga war er für Bayer Leverkusen zwischen 2014 und 2017 Trainer bei insgesamt 125 Pflichtspielen. Schmidt fungiert jedoch seit vergangenen Oktober als Global Sports Direktor der japanischen Liga.

Sandro Wagner Außenseiterchancen könnte zudem Sandro Wagner haben. Nach seiner Entlassung beim FC Augsburg nach wenigen Monaten Anfang Dezember ist der ehemalige Stürmer wieder auf dem Markt. Zuvor fungierte Wagner zwischen 2023 und 2025 als Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Von 2021 bis 2023 war er zudem bei insgesamt 81 Spielen Trainer bei der SpVgg Unterhaching. Im Gegensatz zu vielen der genannten Kandidaten fehlt Wagner die Erfahrung als Trainer im Profifußball und besonders auch im internationalen Wettbewerb. Ob man dem 38-Jährigen nach 14 Pflichtspielen für die Fuggerstädter daher bereits die Aufgabe bei der Eintracht zutrauen würde, ist zu bezweifeln.

