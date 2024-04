Anzeige Am Montag war Ewald Lienen in der ran Bundesliga Webshow zu Gast. Der ehemalige Profi, Trainer und Sportdirektor äußerte sich zum neuen Meister Bayer Leverkusen und zur Trainersuche beim FC Bayern München. Außerdem blickte er voraus auf die Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League. Als Profi, Trainer und Sportdirektor war Ewald Lienen fast 50 Jahre im deutschen Profi-Fußball aktiv. In der ran Bundesliga Webshow äußerte sich die 70-jährige Legende zum neuen Meister Bayer Leverkusen, zur Lage beim FC Bayern München und zu seinem Ex-Verein 1. FC Köln. Zudem schaute Lienen auf die Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League. Borussia Dortmund trifft am Dienstagabend auf Atletico Madrid (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de), der FC Bayern bekommt es 24 Stunden später mit dem FC Arsenal zu tun (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Ewald Lienen über... ... Meister Bayer Leverkusen: "Ich bin Fußballliebhaber. Man kann über Vereine- und Konstruktionen viel diskutieren. Wenn ich Fußball schaue, freue ich mich, wenn die Mannschaft gewinnt, die den schönsten Fußball spielt. Dass das diese Saison Bayer Leverkusen war, darüber braucht man nicht zu diskutieren." ... die Gründe für den Leverkusener Erfolg: "Sie hatten in den vergangenen Jahren schon eine gute Mannschaft. In der Transferpolitik im vergangenen Sommer und natürlich mit der vorherigen Verpflichtung von Xabi Alonso haben sie einen qualitativen Sprung gemacht. Sie haben die Mannschaft auf ein neues Niveau gehoben." ... Bayer-Coach Xabi Alonso: "Wenn ich wie Xabi Alonso so eine Weltkarriere als Spieler hinter mir habe und alles gewonnen habe, was man gewinnen kann, dann ruhe ich schon einmal in mir. Dann kann mir keiner etwas erzählen. Das wichtigste ist Alonsos Charakter. Der Charakter, die Persönlichkeit, die Werte, die ein Trainer vorlebt und im Verein umsetzt, sind viel wichtiger, als die taktische Ausrichtung."

... die Trainerentwicklung in Deutschland: "Ich glaube, dass wir in Deutschland ein Trainerproblem haben. Wir haben eine Generation von Trainern herangezogen, die sich zum Teil mehr auf ihre Karriere fokussieren als auf die Ausbildung der Spieler." ... den Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern: "Bei Bayern München stehe ich als Trainer immer unter Druck. Deshalb empfehle ich einen Kandidaten, der diesen Druck schon jahrelang gehabt hat." .. Zinedine Zidane als möglichen Bayern-Trainer: "Er hat unglaubliche Erfolge mit Real Madrid erzielt. Ich kann nicht beurteilen, wie er mit Spielern umgeht. Klar ist, dass er die gleiche Karriere mitbringt wie Xabi Alonso und damit eigentlich eher prädestiniert ist, einen international erfolgreichen Klub wie den FC Bayern zu trainieren als ein junger Trainer, der von der ersten Sekunde unter Druck steht." ... die Idee, Julian Nagelsmann als Trainer zum FC Bayern zurückzuholen: "Aus meiner Sicht war es für Julian Nagelsmann vor zwei Jahren zu früh, zum FC Bayern zu wechseln. Er hat jetzt ein paar Jahre als Trainer auf dem Buckel. Und die bevorzugte Fokussierung als Trainer auf taktische Besonderheiten, da hat er schon Lehrgeld gezahlt. Bei den Bayern und auch bei der Nationalmannschaft. Man sieht, dass er bei der Nationalmannschaft eine Kehrtwende hingelegt hat. Ich glaube nicht, dass man Bayern München so trainieren kann, wie er das in seiner Zeit gemacht hat. Aber mit zunehmendem Alter entwickeln sich die Menschen weiter. Und das sehe ich auch bei Julian Nagelsmann."

