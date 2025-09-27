Trainer Sandro Wagner rutscht mit dem FC Augsburg immer tiefer in die Krise. Im Kellerduell beim 1. FC Heidenheim verlor das Team des 37-Jährigen 1:2 (0:0) und kassierte die vierte Niederlage in Folge.

Sandro Wagner verschwand nach einem kurzen Händedruck mit seinem Kollegen Frank Schmidt mit finsterer Miene in der Kabine.

Die lautstarken Pfiffe der enttäuschten Fans begleiteten den Trainer des FC Augsburg. Nach dem 1:2 (0:0) im Kellerduell beim bis dahin noch punktlosen 1. FC Heidenheim und der vierten Pleite in Folge in der Bundesliga wird die Lage für Wagner und den ambitionierten FCA immer prekärer.

"Da braucht keiner auf den anderen mit dem Finger zeigen, es geht nur zusammen. Jetzt haben wir einfach gerade eine Phase, wo es nicht laufen will", sagte FCA-Abwehrspieler Keven Schlotterbeck. Torwart Finn Dahmen wollte aber trotzdem erst gar keine Debatte um Wagner aufkommen lassen: "Den Trainer würde ich ganz rausnehmen. Wir Spieler müssen uns an die eigene Nase packen." Nach einer über weite Strecken uninspirierten Leistung bleibt der FCA im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gefangen.

Bei Heidenheim war dagegen die Erleichterung über den erlösenden ersten Saisonsieg spürbar. "Das war sehr wichtig. Wir sind wieder zurück, der Glaube ist wieder größer. Das Sportliche war top", sagte FCH-Coach Schmidt bei Sky. Klubboss Holger Sanwald sprach von einem "fantastischen Ergebnis für uns".