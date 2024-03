FC Bayern: Alphonso Davies und die Sorge vor dem Piranha-Szenario

Pro: Julian Nagelsmann (Deutschland)

Zugegeben, eine Rückkehr wäre spektakulär - aber gar nicht so unwahrscheinlich, berichtet "Sky". Denn Uli Hoeneß empfand Nagelsmanns Entlassung vor einem Jahr von Beginn an als Fehler. Die Schuldigen - Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic - sind längst nicht mehr da. Und den Bundestrainer selbst scheint es trotz aufkommender EM-Euphorie in den Vereinsfußball zurückzuziehen. Warum also nicht die Dinge beim FC Bayern geraderücken? © 2024 imago