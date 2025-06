Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 9. Juni, 19:30 Uhr: PSG-Profi soll favorisierte Lösung für den linken Flügel sein +++

Bei der Suche nach einem neuen linken Flügelspieler sollen die Bayern-Bosse einen Champions-League-Sieger zum Favoriten erkoren haben. Nach "Sky"-Informationen gilt Bradley Barcola intern als Favorit für die Planstelle.

Der 22-Jährige steht allerdings noch bis 2028 bei Paris St. Germain unter Vertrag, schoss in der abgelaufenen Saison in 58 Pflichtspielen 21 Tore. Ein Deal werde schwierig, aber die Münchner prüfen, was machbar ist.

Sollte ein Barcola-Transfer nicht zu realisieren sein, rückt demnach Nico Williams in den Fokus. Der Spanier besitzt bei Athletic Bilbao eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro, soll allerdings bei den Basken ein Netto-Gehalt von sieben bis acht Millionen Euro pro Jahr beziehen. Er könne sich einen Wechsel an die Säbener Straße gut vorstellen.

Sportvorstand Max Eberl halte sich aber weitere Optionen offen. Darunter sollen Kaoru Mitoma, Rafael Leao und Cody Gakpo sein.