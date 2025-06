Deutsche Fans haben den spanischen Nationalspieler Marc Cucurella beim Halbfinale der und Finale der Nations League gnadenlos ausgepfiffen. Ein völlig unwürdiges Schauspiel. Ein Kommentar.

Aus Stuttgart berichtet Tobias Hlusiak

Es war DER Aufreger bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr.

Im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien in Stuttgart schoss Jamal Musiala in der Verlängerung in Richtung des gegnerischen Tores. Als der Ball den Fuß des Münchners verließ, stand es 1:1.

Daran änderte sich auch nichts, denn Marc Cucurellas Arm war in die Flugbahn des Balles geraten und hatte diesen geblockt.

Der Elfmeterpfiff blieb aus. Ein Fehler, wie die UEFA Monate später zugab.

Dass Spanien kurz vor Ablauf der Extrazeit traf und so den deutschen Traum vom Heim-Titel zerschlug, dürfte bekannt sein.