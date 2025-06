Jetzt ist es auch wirklich offiziell. Wie die Pittsburgh Steelers verkünden, hat Aaron Rodgers seinen Vertrag unterschrieben und geht damit in seine 21. NFL-Saison.

Aaron Rodgers ist nun auch offiziell ein Profi der Pittsburgh Steelers. Wie die Franchise aus der AFC North per Foto verbreitete, hat der viermalige MVP wie angekündigt seinen Vertrag unterschrieben. Damit steht seiner dritten Station und seiner 21. Saison in der NFL nichts mehr im Weg.

Nach "ESPN"-Informationen umfasst der Einjahres-Vertrag ein Volumen von 13,65 Millionen US-Dollar, von denen zehn Millionen garantiert sind. Im Idealfall streicht Rodgers sogar 19,5 Millionen US-Dollar ein. Die übrigen 5,85 Millionen sind abhängig von seiner Einsatzzeit und den Teamperfomances.

Tom Pelissero vom "NFL Network" zufolge traf Rodgers Freitagnacht in Pittsburgh ein. Beim Minicamp in der kommenden Woche soll er auf dem Feld stehen.

Pikant: Direkt in Woche eins treffen die Steelers auswärts auf Rodgers' Ex-Team New York Jets, für den Superstar kommt es also zur schnellen Rückkehr an alte Wirkungsstätte.