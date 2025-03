Trotz dieser Informationen ist laut dem Transfermarkt-Experten im Sommer noch kein Wechsel in Sicht: "Ich glaube nicht, dass sie es in diesem Jahr hinbekommen. Ich glaube, die Bayern hoffen auf eine Vertragsverlängerung, auf eine Ausstiegsklausel. Dann wird nochmal irgendwie ein finanzielles Konstrukt gebastelt und dann ziehen sie die, wenn Florian Wirtz das auch möchte."

Wörtlich sagte Plettenberg: "Wir haben die Info, dass er zu Bayern gehen möchte und er das in seiner Karriereplanung so sieht: erst Bayern, dann Ausland. Ob sich das realisieren lässt, weiß ich nicht."

Florian Wirtz zum FC Bayern? "Persönliche Mission" von Uli Hoeneß

Der "Sky"-Reporter geht noch weiter in seiner Analyse und nennt die Transfersaga um Wirtz "eine Art persönliche Mission“ von Hoeneß. Laut ihm hat der Ehrenpräsident "das ja in den letzten Jahren immer gut begleitet, so von außen und hat den Staffelstab etwas abgegeben. In diesen Verhandlungen mischt er mit.“

Dazu sagte Plettenberg noch, dass Hoeneß wohl in persönlichem Kontakt mit Hans Wirtz, dem Vater des 21-Jährigen, stehen soll. Scherzhaft ergänzte er dazu: "Der war ja schon ein paar Mal am Tegernsee, hat ein paar Würstchen gegessen mit Uli."

Wirtz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis Sommer 2027, der amtierende Meister ist bemüht, diesen zu verlängern. Noch konnte jedoch kein Vollzug vermeldet werden.