Max Eberl (FC Bayern München)...

...was ihn stolz macht: "Die Leistung der Mannschaft. Man hat in der letzten Woche das ein oder andere um uns gehört, aber wir sind ruhig geblieben. Wir haben uns auf das fokussiert, was wir erreichen wollten, nämlich den Tabellendritten der Bundesliga zu Hause zu schlagen. Und das haben wir getan."

...über die Verletzungen von Kimmich und Musiala: ""Jo (Kimmich, Anm. d. Red.) ist schon angeschlagen in das Spiel gegangen. Er ist gerade bei der Untersuchung, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Es ist hoffentlich nichts Schlimmes, aber wissen kann man es nicht, weil er normalerweise nicht freiwillig vom Platz geht. Bei Jamal (Musiala, Anm. d. Red.) war es eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er geht auch nicht gerne freiwillig vom Platz. Aber die nächsten Wochen werden sehr ambitioniert, sehr anstrengend, mit großen Zielen, die wir haben. Da wir einen breiten, guten, starken Kader haben, den wir auch nutzen wollen, war die Auswechslung am Ende dann auch nicht schlimm."

...über die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich: "Wir würden gerne Dinge schneller vorantreiben, aber manche Dinge brauchen einfach Zeit. Aber bis jetzt gehen wir alle sehr professionell damit um. Wir wollen es vor der Crunchtime gelöst haben. Bevor es wirklich in die finalen Phasen geht, wollen wir Gespräche beendet haben oder im besten Fall die Verlängerungen vollzogen haben. Das ist das, was ansteht. Und wenn es etwas zu verkünden gibt, dann mache ich das."

Thomas Müller (FC Bayern München)...

...über das Spiel: "Gebraucht haben wir auf jeden Fall die drei Punkte. Es macht natürlich so viel mehr Spaß, das ist völlig klar. Wir haben ja auch ein Gefühl dafür, wie die Spiele laufen und wie die sich anfühlen. In dieser Saisonphase geht es wirklich nur um nackte Ergebnisse, aber man hat natürlich auch ein Gespür. Und man will ja eigentlich nach Hause gehen und sagen, dass man wieder gut war."

...über die späte Einwechslung gegen Celtic: "Es gibt solche Spielertypen und solche. Und vielleicht hat es sich in den früheren Zeiten, wenn man zum Zeitschinden verwendet wurde, bei manchen wie eine Demütigung angefühlt. Aber ich bin da mit dem Trainer in einem ganz guten Austausch und ich habe das absolut nicht so empfunden. Wenn ich gebraucht werde, dann bin ich da. Ich habe dem Trainer auch gesagt, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte er mich natürlich schon deutlich früher bringen müssen. Aber wir sind alle hier beim FC Bayern im Kader, um uns in den Dienst des Vereins zu stellen. Der Trainer entscheidet, und der entscheidet mit bestem Gewissen. Und wir müssen uns immer wieder empfehlen. Es wurde ein bisschen mehr daraus gemacht, aber es ist alles ok. Früher gab’s das mit Sicherheit, da waren vielleicht mehr Befindlichkeiten im Spiel."

Vincent Kompany (FC Bayern München): "Wir haben heute einfach sehr gut gespielt und das sieht man auch an den Chancen, die wir hatten. Der Fleiß und die Spielfreude waren da. Das Ziel von Anfang an war, dass wir das immer bringen können. Aber wenn wir alle ehrlich sind und alle ein bisschen menschlich agieren, dann verstehen wir, dass es manchmal O.K. ist, wenn es nicht klappt. Dann muss man einfach die Mentalität zeigen. Das haben wir gemacht. Und jetzt geht es weiter, ganz ruhig wieder zum nächsten Spiel. Und wir wollen wieder gewinnen.“

Herbert Hainer (FC Bayern München)...

...über das anstehende Champions-League-Duell gegen Bayer Leverkusen: "Das sind die zwei besten deutschen Mannschaften, das hat man in den letzten Wochen gesehen, als wir gegeneinander gespielt haben. Im Pokal waren wir besser, obwohl wir ein Mann weniger waren. In Leverkusen war Leverkusen besser, das muss man auch klar sagen. Aber ich denke wir haben heute von unserer Mannschaft eine sehr überzeugende Leistung gesehen. Das war ein überzeugender Sieg auch in der Höhe verdient. Und wir haben gegen den Tabellendritten gespielt. Wenn wir so weitermachen, dann bin ich sehr positiv, auch für die Champions League."

...über die Saisonziele: "Für uns ist das Wichtigste die deutsche Meisterschaft. Über die ganze Saison ist das immer unser Ziel. Wenn wir in der Champions League etwas erreichen können, dann ist das die Sahne auf dem Kuchen. Aber in erster Linie ist der deutsche Meistertitel wichtig. Natürlich wollen wir das erreichen (das Champions-League-Finale, Anm. d. Red.), das ist keine Frage. Aber wir wissen alle, dass da auch das nötige Quäntchen Glück dazugehört. Das haben wir 2012 gesehen, da waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, haben gegen Chelsea verloren. 2013 hätte es auch anders ausgehen können und wir haben gewonnen.“

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)...

...über das Spiel: "Das Ergebnis ist sehr klar. Verdient zwar, aber hinten raus zu klar. Weil wir trotzdem phasenweise ein wirklich gutes Spiel gemacht haben. Das klingt nach einem 4:0 natürlich komisch. Trotzdem waren wir mutig, haben vieles versucht. Und am Ende hast du 4:0 verloren. Das tut weh, weil es nicht alles schlecht war. Aber Bayern hat so eine Qualität, dass man nicht immer alles verteidigt bekommt, und sie nutzen die Dinge dann natürlich auch brutal aus."

...über seinen Fehler beim 0:2: "Ich muss jetzt keine Ausreden suchen, oder irgendwas entschuldigen. Klar, in dem Moment wo ich Anlauf nehmen und hochspringen will, werde ich geblockt. Den nehme ich natürlich auf mich. Warum, weshalb, wie es dann noch passiert, muss ich jetzt nicht erklären."