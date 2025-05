Jonathan Tah steht kurz vor einem Wechsel zu dem FC Bayern . Nun könnte es sehr schnell gehen. Laut Fabrizio Romano ist der Deal so gut wie abgeschlossen.

FC Bayern will Tah bereits zur Klub-WM

Tah ist zwar im Sommer ablösefrei, da sein Vertrag beim Werksklub am 30. Juni ausläuft. Jedoch planen die Bayern den deutschen Nationalspieler bereits als Alternative für die kommende Klub-WM ein, um den Kader zu verstärken.

Deshalb wird die sportliche Führung an der Säbener Straße wohl in den kommenden Tagen mit Leverkusen in Kontakt treten, um die nötige Ablösesumme zu verhandeln, damit Tah bereits vorzeitig wechseln darf.

Wie hoch diese Summe ausfällt, bleibt abzuwarten.