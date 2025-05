VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß zwischen Krönung und kritischem Blick nach vorn – ein Kommentar

Der VfB Stuttgart krönt eine herausragende Entwicklung unter Sebastian Hoeneß – und steht vor einem richtungsweisenden Sommer. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

"Wir haben Geschichte geschrieben", ordnete Sebastian Hoeneß den Titelgewinn nach dem 4:2 gegen Arminia Bielefeld im "ZDF" ein: "Wir haben einen Titel geholt." Eine Tatsache, die man im Kontext des VfB Stuttgart kaum hoch genug bewerten kann.

"Wir saßen vor zwei Tagen im Hotel zusammen, da haben wir Heidenheim gegen Elversberg angeschaut", erinnerte sich der VfB-Trainer: "Das ist zwei Jahre her. Das ist nicht so lange her, da haben wir in Hamburg das 0:1 bekommen und da war kurzzeitig nicht klar, wohin das ganze hier hingeht."

Besagte zwei Jahre später ist klar: Statt abzusteigen, wurde der VfB Stuttgart Vizemeister, spielte Champions League und ist nun Pokalsieger. Sicherlich könnte man viele Protagonisten hervorheben. Von den Kaderplanern bis hin zu den Schlüsselspielern.

Doch der, der all diese Puzzleteile zusammengebracht hat, ist Hoeneß. Einer, der nicht gern derart in den Mittelpunkt gestellt wird, für das, was er erreicht hat, aber dennoch zu selten in den Mittelpunkt gestellt wird.