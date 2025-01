FC Bayern - Leroy Sane sammelt Pluspunkte: Reicht das für einen neuen Vertrag?

Und zuletzt schien die Tendenz eher in die Richtung zu gehen, dass die Bayern die Zukunft ohne den gebürtigen Essener planen. Was auch an seinen Leistungsschwankungen liegen dürfte. Denn Auftritte wie am Mittwoch gab es zuletzt zu selten.

Leroy Sane ist kein Mann der vielen Worte, Interviews gibt der Offensivstar des FC Bayern München eher selten. Am Mittwochabend aber war es mal wieder so weit. Der Nationalspieler hatte da gerade einen Sa(h)netag hinter sich.

Kompany setzt auf Sane

Dass der Trainer mit Sane grundsätzlich zufrieden ist, zeigt sich auch an den Einsatzzeiten. Sechsmal in Folge stand Sane in der Bundesliga in der Startelf, ebenso bei den beiden jüngsten Partien in der Champions League. Vom Joker-Dasein der ersten Wochen hat er sich befreit. Acht Torbeteiligungen in 21 Einsätzen sind aber dennoch noch ausbaufähig.

Immerhin: In den vergangenen fünf Bundesligaspielen erzielte Sane vier Tore und gab eine Vorlage - die Formkurve stimmt also eigentlich. Sein dürftiger Auftritt am vergangenen Samstag in Mönchengladbach gehört aber ebenso zur Wahrheit - und fällt bei ihm besonders ins Gewicht.

Bei den Bayern könnte sich im Sommer gerade in der Offensive einiges tun. Serge Gnabry und Kingsley Coman sind nicht unverkäuflich, aber vertraglich gebunden und mit attraktiven Verträgen ausgestattet. Tom Bischof von der TSG Hoffenheim scheint sicher zu kommen, die Personalie Florian Wirtz schwebt zudem weiter über dem Klub.