FC Bayern: Luis Diaz auf den Spuren von Luca Toni, Ruggiero Rizzitelli und Mario Mandzukic
- Veröffentlicht: 13.09.2025
- 21:51 Uhr
Neuzugang Luis Diaz hat für den FC Bayern München auch im dritten Bundesliga-Spiel in Folge getroffen.
Für den FC Bayern München läuft es in der Saison 2025/26 in der Bundesliga weiterhin richtig gut. Der amtierende Meister hat die ersten drei Partien in Deutschlands Fußball-Oberhaus allesamt gewonnen.
Am Samstagabend feierte die Mannschaft von Coach Vincent Kompany sogar einen 5:0 (4:0)-Kantersieg gegen den Aufsteiger Hamburger SV.
Dabei konnte sich Bayerns Neuzugang Luis Diaz erneut wieder in die Torschützenliste eintragen. Für den Kolumbianer, der vom FC Liverpool an die Säbener Straße wechselte, war dies in seinem dritten Bundesliga-Spiel schon das dritte Tor.
Damit stellte der Offensivstar laut dem Daten-Dienstleister "Opta" einen Vereinsrekord der Münchner ein. Mit Ruggiero Rizzitelli (1996), Luca Toni (2007) und Mario Mandzukic (2012) trafen erst drei andere Bayern-Profis vor Diaz in ihren ersten drei Bundesliga-Partien für den Rekordmeister.
Diaz wechselte im Sommer 2025 für kolportierte 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool nach München, soll dort die Lücke schließen, die durch die Abgänge von unter anderem Leroy Sane und Thomas Müller entstanden sind.
Er unterschrieb beim Rekordmeister einen Vertrag bis zum Sommer 2029 und ist nach Adolfo Valencia und James Rodriguez der dritte Kolumbianer, der für den FC Bayern in dessen Geschichte aufläuft.