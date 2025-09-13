Anzeige

Es war der zehnte FCB-Erfolg in der Allianz Arena bei einem unglaublichen Torverhältnis von 55:3), im Schnitt erzielte der Rekordmeister also immer mehr als fünf Treffer gegen die bedauernswerten Gäste. Entsprechend positiv fallen Noten und Einzelkritik der Bayern aus, auch wenn das Team von Vincent Kompany in der zweiten Halbzeit etwas weniger tat.

Manuel Neuer Der 39-Jährige muss in seinem 526. Bundesligaspiel erst in der 18. Minute eingreifen, als er einen Flachschuss des freistehenden Mikelbrencis klärt. Kurz nach der Pause bei Mikelbrencis‘ zweitem Versuch ebenfalls auf dem Posten. Auch sonst die gewohnt sichere Bank. ran-Note: 2

Konrad Laimer Der Österreicher macht zusammen mit Olise von Beginn an viel Wirbel über die rechte Seite, wo er kaum zu stoppen ist. Assistgeber zum 1:0 und auch am 2:0 maßgeblich beteiligt. Danach etwas unauffälliger, insgesamt aber hinten wie vorne überzeugend. ran-Note: 2

FC Bayern München: Zehnter Heimsieg gegen den Hamburger SV in Folge

Dayot Upamecano Der Franzose sieht nach einem Foul an Rössing-Lelesiit Gelb, hat ansonsten aber keine Probleme mit der Hamburger Offensive. Wird zur Pause geschont, für ihn kommt Guerreiro. ran-Note: 3

Jonathan Tah Lockeres Spiel für den Abwehrchef gegen seinen Ex-Verein. Selten gefordert und wenn dann ohne Probleme in der Luft und am Boden. ran-Note: 2

Josip Stanisic Der Kroate ist nach Davies‘ Ausfall auf seiner "falschen" Seite links hinten gesetzt, die er weitgehend im Griff hat. Mit einer Ausnahme, als er sich von Mikelbrencis austanzen lässt (18.). Geht nach der Pause nach Upamecanos Auswechslung in die Innenverteidigung und fühlt sich dort offenbar wohler. Räumt das wenige kompromisslos weg, was durchkommt, etwa gegen Vieira (73.). ran-Note: 3

Joshua Kimmich Angenehmer Abend für den Mittelfeldmotor, den die passiven Hamburger als Ballverteiler schalten und walten lassen. Mit seinem Freistoß auf Diaz Vorlagengeber zum 4:0. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Der Youngster erhält den Vorzug vor Leon Goretzka und spielt wieder mit Gesichtsmaske, hat aber von Anfang an den vollen Durchblick. So wie bei seinem ersten Saisontreffer zum 2:0 (9.), den er selbst einleitet. Ansonsten ohne Schwierigkeiten in der Zentrale, dafür sind die Gäste einfach zu schwach. ran-Note: 2

Michael Olise Dem Franzosen gelingt zwar nicht alles, aber sehr vieles. Leitet mit einem Hackentrick die Führung ein und bereitet das 5:0 vor, scheitert aber mehrfach an Heuer Fernandes (13., 41., 57.) sowie kurz vor Schluss an der Latte (90.). ran-Note: 2

Serge Gnabry Dem Nationalspieler liegt offensichtlich seine neue Position direkt hinter Kane. Legt wie im Länderspiel gegen Nordirland einen Traumstart hin, als er schon nach 2:45 Minuten mit einem Hammer von halbrechts die Führung besorgt. Sein zweites Saisontor. Ist auch am 3:0 beteiligt, als Soumahoro vor ihm nur mit der Hand klären kann und es Strafstoß gibt. Darf sich ebenfalls nach 45 Minuten erholen, als Jackson ihn ersetzt. ran-Note: 2

Luis Diaz Der Neuzugang macht weiter das, wofür ihn die Bayern geholt haben: Tore. Scheitert zwar mehrfach an Heuer Fernandes oder zielt knapp vorbei (21., 31., 72.), doch bei seinem von Vuskovic abgefälschten Schuss zum 4:0 ist der HSV-Keeper chancenlos (29.). Dritter Treffer im dritten Bundesligaspiel. Nach der Pause weniger auffällig, wird nach 76 Minuten gegen Boey ausgetauscht. ran-Note: 3

BVB-Fans protestieren in Heidenheim gegen das Auswärtstrikot - "Grau bleibt im Leben alle Theorie"

Harry Kane Sehr gutes Spiel des Engländers, der von Anpfiff an hervorragend mit seinen offensiven Nebenleuten harmoniert. Schöne Vorarbeit auf Pavlovic vor dem 2:0 und dann eiskalt beim Handelfmeter zum 2:0 (26.). Lässt sich nach der Einwechslung von Jackson immer wieder fallen, steht aber nach Olisehs Pass zum 5:0 genau da, wo ein Torjäger stehen muss (62.). Damit schon wieder bei fünf Saisontoren. Geht nach seinem Doppelpack runter. ran-Note: 1

Nicolas Jackson Einen Tag nach seiner offiziellen Vorstellung kommt der Neuzugang vom FC Chelsea in der zweiten Hälfte zu seinem Bayern-Debüt. Zunächst neben Kane, nach dessen Auswechslung dann alleinige Sturmspitze. Bemüht, hat aber nur eine gute Chance, bei der er an Heuer Fernandes scheitert (71.). ran-Note: 3

Raphael Guerreiro Der Portugiese ersetzt Upamecano ebenfalls nach der Pause und rückt für Stanisic auf die linke Abwehrseite. Hat dort kaum zu tun, muss aber schon 18 Minuten später offenbar angeschlagen wieder vom Platz. ran-Note: ohne Bewertung

Tom Bischof Der Neuzugang aus Hoffenheim ersetzt nach 63 Minuten Guerreiro und agiert für Diaz im linken offensiven Mittelfeld. Reiht sich nahtlos ein, setzt einen Freistoß aus guter Position aber weit drüber (75.). ran-Note: 3

Lennart Karl Das Toptalent kommt nach dem 5:0 für Torschütze Kane (63.). Geht auf die rechte Offensivseite und fügt sich mit einem schönen Distanzschuss gut ein, den Heuer Fernandes gerade noch zur Ecke klärt. Ist auch danach heiß auf jeden Ball, sein zweiter Abschluss geht aber ein ganzes Stück drüber (86.). ran-Note: 2