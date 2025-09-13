Der FC Bayern hat mit einer orkanartigen Offensiv-Kraft dem Hamburger SV eindrucksvoll seine Grenzen aufgezeigt. Mit einem wahren Sturmlauf in der ersten halben Stunde sorgte der FC Bayern München schnell für klare Verhältnisse, am Ende stand ein ungefährdetes 5:0 (4:0) gegen den überforderten Aufsteiger Hamburger SV. Der FC Chelsea dürfte den deutschen Rekordmeister am Mittwoch zum Auftakt der Champions League wohl deutlich stärker fordern. Vor allem in der ersten halben Stunde wirbelten die Bayern beim dritten Sieg im dritten Spiel den bemitleidenswerten HSV geradezu lustvoll durcheinander. Serge Gnabry (3.), Aleksandar Pavlovic (9.), Doppel-Torschütze Harry Kane (26., Handelfmeter nach Videobeweis/62.) und Luiz Díaz (29.) trafen für die Münchner, die noch höher hätten gewinnen können, es mit zunehmender Spieldauer aber auch ruhiger angehen ließen. FC Bayern München: Die Noten zum Duell gegen den Hamburger SV

Zwei Notarzt-Einsätze in der FCB-Kurve - Stadion verstummt

Dortmund: Fans protestieren in Heidenheim gegen das Auswärtstrikot Nach der Pause wechselte Trainer Vincent Kompany, von 2006 bis 2008 Profi beim HSV, unter anderem Neuzugang Nicolas Jackson ein (46.). Dabei herrschte bis zur 65. Minute Stille im Fanblock der Bayern - in der Südkurve war es nach Angaben der Münchner zu zwei medizinischen Notfällen gekommen. Auch die Hamburger Fans schwiegen 20 Minuten lang.

HSV mit Debütanten Vuskovic und Soumahoro HSV-Trainer Merlin Polzin hatte nach dem 0:2 gegen den FC St. Pauli vier Änderungen in seiner Elf vorgenommen, unter anderem kamen in der Abwehr Luka Vuskovic (18) und Aboubako Soumahoro (20) zu ihrem Bundesliga-Debüt - beide erlebten einen Abend zum Vergessen. Die umformierte Hamburger Abwehr stand früh eher hilflos im Wind: Gnabry und Pavlovic jagten den Ball jeweils aus halbrechter Position im Strafraum ins Tor. Eingeleitet hatte beide Angriffe Konrad Laimer. Einen schnellen dritten Treffer durch Michael Olise konnte Daniel Heuer Fernandes im HSV-Tor gerade noch verhindern (13.). So drohte der HSV erneut unter die Räder zu kommen wie schon oft in München: Der letzte Sieg bei den Bayern war vor knapp 16 Jahren gelungen, seitdem hatte es in 19 Pflichtspielen der beiden Klubs gerade einmal drei Unentschieden für die Hamburger gegeben - bei einer Tordifferenz von 7:71!

