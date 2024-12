Dem FC Bayern droht ein weiterer Ausfall. Kingsley Coman, der im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim erst in der 71. Minute eingewechselt wurde, musste in der Nachspielzeit den Platz schon wieder verlassen.

Dier genießt innerhalb der Mannschaft einen vorzüglichen Ruf und fühlt sich in München trotz der geringen Spielzeit geschätzt. "Er ist einer der besten Mitspieler, die ich je hatte", sagte beispielsweise Joshua Kimmich über Dier: "So ein Mindset bringt uns als Gruppe voran. Auch wenn er nicht so viele Minuten gesammelt hat, ist er für uns als Team unfassbar wichtig."

Laut einem Bericht der "tz" soll sich Wüstenklub Al-Jazira aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem 30-Jährigen beschäftigen, der in München unter Coach Vincent Kompany kaum zu Einsätzen kommt. Unter Vorgänger Thomas Tuchel war er nach seinem Bayern-Wechsel im Frühjahr 2024 noch in der Innenverteidigung gesetzt.

Die Bayern-Bosse Max Eberl und Christoph Freund setzen laut Bericht alles daran, den 24-Jährigen in München zu halten. Auch Manchester United, das ebenfalls am Kanadier interessiert sein soll, geht wohl davon aus, dass Davies einen neuen Vertrag beim FCB unterschreibt.

Hinter Kane könne man keinen zweiten Top-Stürmer für 50 Millionen Euro holen. Stattdessen sei ein Talent die richtige Lösung. Der 18-jährige Tzimas kam erst im Sommer auf Leihbasis von PAOK Saloniki nach Deutschland. An seinen Heimatklub ist der beidfüßige Mittelstürmer noch bis 2028 gebunden. Der FCN besitzt dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro. Kaum stemmbar für die Clubberer.

Der Weltmeister von 1990 hatte allerdings einen Vorschlag parat. "Ich würde den Verantwortlichen deshalb empfehlen, mal nach Nürnberg zu gucken. Stefanos Tzimas ist ein super Stürmer mit guten Moves, sieben Tore in elf Spielen sind eine starke Quote für einen 18-Jährigen – wenn auch nur in der 2. Liga", erklärte der langjährige BVB-Profi.

Krätzigs Vertrag bei den Bayern geht noch bis 2027. In sechs Pflichtspielen für den VfB kommt er auf 353 Einsatzminuten, zwei Mal spielte er außerdem für die Reserve in der 3. Liga.

Wirtz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis zum Sommer 2027. Neben den Münchnern wurde zuletzt auch Real Madrid großes Interesse am deutschen Nationalspieler nachgesagt.

Das Kapitel von Sacha Boey beim FC Bayern ist bisher keine Erfolgsgeschichte. Der Franzose verpasste fast die gesamte Rückrunde 2023/24 mit Muskelverletzungen, in dieser Saison bremste ihn hingegen ein Meniskusriss wochenlang aus und so kommt er erst auf 158 Spielminuten.

An Optionen mangeln dürfte es jedenfalls nicht. Neben Bayern beobachten dem Bericht zufolge unter anderem Eintracht Frankfurt und RB Leipzig die Situation. Die Roten Bullen sollen sogar konkrete Gespräche mit der Spielerseite, in dem Fall mit Bischofs Eltern, geführt haben. Eine Entscheidung hat der 19-Jährige, der auch auf der Zehn oder Sechs zum Einsatz kommen kann, offenbar noch nicht getroffen.

Bereits "seit vielen Jahren" beschäftigt sich der FC Bayern mit dem gebürtigen Aschaffenburger. Das will "Sky" erfahren haben. Im kommenden Sommer soll er schließlich an die Isar gelotst werden. Bischofs aktuelles Arbeitspapier läuft dann aus, somit wäre der U21-Nationalspieler sogar ablösefrei zu haben. Einen Abschied zum Nulltarif möchten die Kraichgauer jedoch offenbar unbedingt verhindern.

Der Poker um Hoffenheim-Juwel Tom Bischof ist eröffnet! Der Mittelfeld-Mann ist erst 19 Jahre alt, in dieser Spielzeit allerdings bereits absoluter Stammspieler bei der TSG. Einzig die ersten drei Saisonspiele hatte Bischof mit einer Kapselverletzung verpasst und stand seitdem in jeder Partie auf dem Rasen.

Auch wenn die Borussia in dieser Saison nicht immer ihre besten Leistungen auf den Rasen bringen konnte, weiß der Belgier um ihre Stärken: "Dortmund ist bei Kontern gefährlich und sie pressen hoch. Wenn sie in ihrer besten Form sind, ist ihr Spielaufbau sehr stark. Sie können den letzten Pass spielen."

Gegen den BVB wolle der junge Trainer auf eine Mannschaft voller Erfahrung setzen. "Wir haben viel Erfahrung im Kader. Die meisten Spieler kennen diese Situationen", sagt er. Kompany ergänzt: "In einem anderen Verein musst du dich manchmal zwischen Talent und Erfahrung entscheiden. Das ist hier anders. Ich könnte zwei Mannschaften aufstellen und hätte das gleiche Vertrauen in sie."

Mit einer Rückkehr von Aleksandar Pavlović sei jedoch noch nicht zurechnen. Zwar laufe die Genesung sehr gut, jedoch plane man in München eher mit einer Rückkehr gegen den 1. FC Heidenheim. "Wenn er gut trainieren kann, kann es für Heidenheim reichen. Aber ganz ruhig", so Kompany.

+++ 28. November, 15:10 Uhr: Choupo-Moting findet offenbar neuen Klub +++

Der frühere Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verbringt den Herbst seiner Karriere offenbar in den USA. Wie "Sky" berichtet, schließt sich der 35-Jährige ab Januar 2025 den New York Red Bulls an.

Beim Klub des deutschen Trainers Sandro Schwarz erhält Choupo-Moting demnach einen Vertrag über mindestens zwei Jahre. Aktuell kämpft New York noch um den Meistertitel in der MLS, am Wochenende steht das Playoff-Halbfinale gegen Orlando City an.

Der 73-malige kamerunische Nationalspieler war seit seinem Vertragsende bei den Bayern im vergangenen Sommer vereinslos. Für die Bayern bestritt Choupo-Moting insgesamt 122 Pflichtspiele und erzielte 38 Tore. Mit dem Klub gewann der gebürtige Hamburger unter anderem dreimal die deutsche Meisterschaft.

Ausgebildet wurde Choupo-Moting beim Hamburger SV, zudem spielte er in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, den 1. FSV Mainz 05 und den FC Schalke 04. Auslandsstationen bei Stoke City und Paris Saint-Germain stehen ebenfalls in seiner Vita.