Der Neuzugang selbst betonte, der FC Bayern sei "einer der größten Vereine der Welt". Sein Ziel sei es, "jeden Tag professionell an mir zu arbeiten und mich in unserer Torwart-Gruppe um Manuel Neuer beständig weiterzuentwickeln".

Urbig sei "ein moderner Torwart, der von seiner Art und Weise, wie er das Torwartspiel interpretiert, sehr gut zum Spielstil des FC Bayern passt", fügte Freund an.

Der FC Bayern München hat Torwart Jonas Urbig vom 1. FC Köln verpflichtet. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis 2029.

Ablöse wohl bis zu zehn Millionen Euro

In Köln hätte Urbig noch einen Vertrag bis 2026 gehabt, zur Ablösesumme machten die Klubs wie gewohnt keine Angaben. Berichten zufolge beläuft sich die Summe auf sieben Millionen Euro, zu der noch drei weitere Millionen Euro an Bonuszahlungen hinzukommen könnten.

Der deutsche U21-Nationalkeeper wurde beim 1. FC Köln ausgebildet, in der vergangenen Saison spielte er leihweise bei Greuther Fürth. Nach seiner Rückkehr war er in der Hinrunde zunächst Stammkeeper bei den Rheinländern, verlor seinen Platz aber an Marvin Schwäbe.

Eigentlich war ein Transfer des Keepers erst für kommenden Sommer vorgesehen. Die Verletzung von Daniel Peretz, der aufgrund einer im Training erlittenen Nierenquetschung auf unbestimmte Zeit ausfallen wird, erhöhte jedoch den Handlungsdruck.

Bei den Bayern ist Urbig zunächst als Nummer zwei hinter Manuel Neuer eingeplant.