In der Champions League steht der letzte Spieltag der Ligaphase auf dem Programm. Für vier der fünf deutschen Teams geht es noch um etwas. Die wichtigsten Informationen vor dem Vorrunden-Finale. Dreht der FC Bayern eine gefährliche "Ehrenrunde"? Setzt Doublesieger Bayer Leverkusen ein Ausrufezeichen? Und droht vielleicht die "Schande von Stuttgart"? Die neue Ligaphase der Champions League spitzt sich am letzten Spieltag zu. Das enge Rennen der europäischen Fußballelite um die K.o.-Phase gipfelt in einer Monster-Konferenz. 18 Spiele, die alle parallel stattfinden, bedeuten eine Herkulesaufgabe für Teams, Fans - und den übertragenden Sender. Die deutschen Begegnungen versprechen Spannung: Bayern München will gegen Slovan Bratislava den Umweg über die Playoffs vermeiden, benötigt aber wie Borussia Dortmund (gegen Schachtar Donezk) Schützenhilfe. Bayer Leverkusen kann gegen Sparta Prag seinen Top-Acht-Platz aus eigener Kraft sichern. Der VfB Stuttgart spielt im Showdown gegen Paris Saint-Germain (alle 21:00 Uhr) um den Playoff-Einzug. Da beiden Teams ein Remis reichen würde, wurde gar über einen "Nichtangriffspakt" spekuliert, der von VfB-Seite aber ausgeschlossen wurde. Nur für RB Leipzig ist das Spiel bei Sturm Graz sportlich bedeutungslos. Champions League: Der 8. Spieltag im Überblick

Champions League: Tabelle vor dem 8. Spieltag Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem finalen Spieltag.

Champions League: Wie ist die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag? Spannung ist garantiert. Für 25 von 36 Mannschaften (oder in 16 von 18 Spielen) geht es am Mittwoch noch um etwas, sei es die direkte Qualifikation für das Achtelfinale oder die Teilnahme an den Playoffs. Die Runde der besten 16, für die sich die ersten acht Mannschaften qualifizieren, haben bislang nur der FC Liverpool und der FC Barcelona sicher. Neun Teams sind bereits sicher ausgeschieden.

Champions League: Wo stehen die deutschen Mannschaften? Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat vor dem Heimspiel gegen Sparta Prag als Achter die besten Chancen auf eine direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Rekordmeister Bayern München (gegen Slovan Bratislava) und Borussia Dortmund (gegen Schachtar Donezk) sind nach ihren Niederlagen in der vergangenen Woche auf die Schützenhilfe gleich mehrerer Mannschaften angewiesen, um noch in die Spitzengruppe vorzustoßen - einen eigenen Sieg natürlich vorausgesetzt. Der VfB Stuttgart kämpft als 24. gegen das punktgleiche Paris Saint-Germain um die Playoff-Teilnahme, RB Leipzig ist bereits ausgeschieden.

Champions League: Wieso hat das VfB-Spiel gegen PSG eine besondere Brisanz? Es droht die "Schande von Stuttgart". Ein Unentschieden im direkten Duell würde höchstwahrscheinlich beiden Mannschaften das Weiterkommen garantieren. Einzig bei einem Sieg von Dinamo Zagreb mit sieben Toren Unterschied gegen die AC Mailand würde dem VfB ein Punkt nicht zum Weiterkommen reichen. So oder so: Spekulationen um einen "Nichtangriffspakt" würden "ins Leere laufen", sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zuletzt.

Champions League: Wie geht es danach weiter? Am Freitag werden um 12:00 Uhr in Nyon/Schweiz die Playoffs ausgelost. An diesen nehmen am 11./12. und 18./19. Februar die 16 Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 teil. Die jeweiligen Sieger der acht Play-off-Paarungen erreichen das Achtelfinale, das am 4./5. und 11./12. März ausgetragen werden soll.

Champions League: Wer spielt gegen wen? Die Teams, welche die Ligaphase zwischen Platz neun und 16 abschließen, sind für die erste Auslosung der K.-o.-Phase gesetzt und treffen auf Mannschaften, die auf den Plätzen 17 bis 24 gelandet sind. Das gesetzte Team hat grundsätzlich im Rückspiel Heimrecht. Gelost wird in Vierergruppen, heißt: Den Mannschaften der Plätze 15 und 16 wird ein Team auf Rang 17 oder 18 zugelost, jenen auf den Plätzen 13 und 14 eines der Ränge 19 oder 20 und so weiter. Beschränkungen bezüglich einer möglichen Paarung zweier Mannschaften desselben Nationalverbandes gibt es nicht. Auch können Teams auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

