Und weiter: "Er hat ein unglaublich hohes Standing im Verein. Als ausländischer Torwart so lange bei so einem großen Klub zu sein, spricht für ihn." Freilich lobte ihn auch Barca-Ikone Lionel Messi oft, die "Marca" bezeichnete ihn gar als "Messi mit Handschuhen."

Für Timo Hildebrand, ehemaliger Nationaltorhüter und Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, unverständlich, wie er im Gespräch mit ran exklusiv verriet: "Klar, er war schwer verletzt, aber den Kapitän einer Mannschaft so zu degradieren, das verstehe ich nicht."

Als der FC Barcelona am vergangenen Montag in die Saisonvorbereitung startete, war einer nicht auf dem Platz: Marc-Andre ter Stegen . Der Noch-Kapitän von Barca trainierte individuell im Kraftraum.

Ter Stegen vor der WM 2026: "Dafür muss ich kein Experte sein"

Die Ausmusterung kommt für ter Stegen zum unglücklichsten Zeitpunkt. 2026 steht die Weltmeisterschaft in Nordamerika an. Das erste große Turnier, in das der Mönchengladbacher als Nummer eins gehen soll. "Ich muss kein Experte sein, um zu sagen, dass es schwer wird, eine Nummer eins zu verkaufen, die nicht spielt", fährt Hildebrand fort.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich bereits früh auf ter Stegen als Nummer eins für das Turnier festgelegt, sollte er fit sein - allerdings unter anderen Umständen. "Er muss spielen", weiß nicht nur Hildebrand.