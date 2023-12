FC Bayern München: "Beachboy" Harry Kane hat den Rekord im Blick

Seine Bekanntschaften aus England wird er zudem genüsslich von seinen Ferien wissen lassen. "Ich werde all meinen Mitspielern ein Bild von mir am Strand schicken, wenn sie spielen müssen", kündigte der 30-Jährige an. "Das wird lustig", so "Beachboy" Kane.

Damit verabschiedete sich der Engländer mit dem FC Bayern in die Winterpause. Die erste seiner Karriere, in England wird traditionell über Weihnachten und Neujahr gespielt.

Es war das wahrscheinlich schönste seiner schon 21 Saisontore für den FC Bayern München in der Bundesliga. Im Spiel gegen den VfL Wolfsburg nahm Harry Kane aus rund 20 Metern Entfernung Maß und schraubte das Leder in den rechten Torwinkel.

Seinen Fokus will er jedoch nicht auf seine Freizeit legen, sondern sofort auf die Rückserie. Denn die Bayern gehen nicht als Tabellenführer in die Weihnachtspause. Ein Missstand für das "Mia San Mia"-Imperium.

Kane bricht Rekorde - und peilt die Lewandowski-Bestmarke an

Dabei kann man sich - oder, aus Sicht der Konkurrenz, möchte man sich - gar nicht vorstellen, dass der Engländer "noch besser" wird. 21 Treffer in den ersten 16 Spielen einer Bundesliga-Karriere sind bereits jetzt Rekord. Erling Haaland brauchte für diese Marke 22 Partien.

"Er ist ein absoluter Leader und ein Top-Spieler für uns. Wir sind froh, dass er so im Rampenlicht steht, weil er es sich verdient hat", sagte Trainer Thomas Tuchel und lobte nicht nur die Treffsicherheit des 30 Jahre alten Angreifers. Kane sei zudem "der erste Abwehrspieler" des Rekordmeisters und "eine Top-Persönlichkeit".

Mit seinem Start in Deutschland könnte er "nicht zufriedener" sein, sagte Kane. Logisch, so ist er doch auf bestem Wege, den Torrekord von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 zu brechen.

Der erzielte auf dem Weg zu seinen 41 Treffern satte 22 in der Hinrunde - und die bietet, obwohl jetzt erstmal pausiert wird, ja noch zwei Spiele für die Bayern. Zum Hinrunden-Abschluss gastiert die TSG 1899 Hoffenheim in München, zudem hat der FCB noch das Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin in der Hinterhand. Noch zwei Partien Zeit also, um mit dem einst in München gefeierten Polen zur Saison-Halbzeit mindestens gleichzuziehen.

Über den Rekord selbst wollte Kane an diesem Abend, wie schon die gesamte Hinserie, nicht sprechen. Aber sollte er tatsächlich "noch besser" werden, dann muss er es irgendwann zwangsläufig.