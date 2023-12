Anzeige

Der FC Bayern ging beim Sieg in Wolfsburg personell auf dem Zahnfleisch. Eigentlich hätte auch Raphael Guerreiro nicht spielen dürfen, erklärte Thomas Tuchel.

Von Chris Lugert

Der Sieg des FC Bayern beim VfL Wolfsburg (2:1) kam offenbar mit den allerletzten Kräften zustande. Der personell ohnehin stark gebeutelte Kader erhielt in den Stunden vor dem Spiel noch einmal eine erhebliche Schwächung.

So erklärte Trainer Thomas Tuchel, dass Raphael Guerreiro wegen eines mutmaßlichen Magen-Darm-Infekts kurz davor stand, das Spiel zu verpassen. Der Portugiese "hatte jetzt Probleme, hat die Nacht quasi auf der Toilette verbracht", sagte er bei "Sky".

Man habe noch am Morgen des Spiels überlegt, ob er überhaupt mitkommen sollte. In Wolfsburg spielte der Mittelfeldspieler, der am Freitag 30 Jahre alt wird, schließlich 90 Minuten durch.

Dazu ergänzte der Bayern-Coach: "Ja. Ein paar waren im roten Bereich. Mein größtes Kompliment an die Mannschaft. Der Upa war vor dem Stuttgart-Spiel mit Magen-Darm im Krankenhaus, er konnte gar nicht mehr Autofahren."

Die beiden Stammkräfte waren allerdings nicht die einzigen Fälle im Lazarett: "Der Konni spielt mit Knieschmerzen, den Matthijs werfen wir da rein nach langer Verletzung. Das war am Ende ein Kraftakt, weil wir leider die Kontrolle verloren haben nach dem Gegentor."