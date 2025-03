Nachdem die Münchner den 30-Jährigen im Sommer noch loswerden wollten, ist ein Verbleib über den Sommer hinaus nach seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen wieder möglich.

Leon Goretzka hat auch bei der DFB-Auswahl Werbung in eigener Sache gemacht. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen gerät im Gespräch mit ran ins Schwärmen.

Gleichwohl müssen die Bayern Platz im zentralen Mittelfeld machen, so dass entweder Goretzka oder schon nach einem Jahr der bislang nicht überzeugende Joao Palhinha gehen sollen.

Zudem wurde er für seine Aufwärtsentwicklung von Julian Nagelsmann belohnt, der den Ex-Schalker nach fast eineinhalb Jahren Pause im Viertelfinale der Nations League gegen Italien (2:1, 3:3) wieder in die Nationalmannschaft berufen hatte.

Goretzka stand in beiden Partien in der Startelf, konnte vollauf überzeugen und erzielte im Hinspiel in Mailand sogar den Siegtreffer.