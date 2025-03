Leon Goretzka ist derzeit der Mann der Stunde im deutschen Fußball, seine Wiedergeburt begeistert Fans und Experten. Karl-Heinz Rummenigge schiebt zudem Thomas Tuchel den schwarzen Peter in der Causa Goretzka zu.

Nach schwierigen Monaten erlebt Leon Goretzka aktuell eine Art Wiedergeburt. Beim FC Bayern München stand er auf dem Abstellgleis, in der Nationalmannschaft ebenso - jetzt aber ist alles anders.

Nicht zuletzt seine herausragende Leistung bei seinem DFB-Comeback in Italien (2:1) hob den 30-Jährigen zurück auf die große Bühne, auch zuvor bei den Bayern kämpfte er sich unter Vincent Kompany eindrucksvoll zurück.

Am Rande der Infinity League in München äußerte sich nun auch Karl-Heinz Rummenigge zu Goretzka. Dabei schob er Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel die Schuld in die Schuhe, warum der Mittelfeldspieler so kritisch gesehen wurde.

"Ich möchte auch klarstellen, dass, wann war es, 2023, als wir den Sommertransfermarkt gemacht haben, dass es kein Offizieller von Bayern München war, sondern der damalige Trainer, der ihn nicht mehr bei Bayern München sehen wollte", sagte der langjährige Vorstandschef.

Damit spielte er auf Tuchel an, der als damaliger Bayern-Trainer eine "Holding Six" wollte, dem vorhandenen Personal um Goretzka und auch Joshua Kimmich diese Qualitäten aber ziemlich deutlich absprach.