Die Personalie Max Eberl könnte sich beim FC Bayern schon in den kommenden Tagen entscheiden. Es gibt bereits eine klare Tendenz.

Von Chris Lugert

Heuert Max Eberl beim FC Bayern München an oder nicht? Seit seiner Freistellung bei RB Leipzig geistert Eberls Name durch die Säbener Straße, schon in den kommenden Tagen könnte es zu einer Entscheidung kommen.

Wie die "Bild" berichtet, trifft sich am kommenden Montag der Aufsichtsrat des Rekordmeisters, um darüber zu beraten, ob der Klub auf den 50-Jährigen zugehen und ihm ein Angebot unterbreiten sollte. Die Tendenz ist dem Blatt zufolge eindeutig, die klare Mehrheit des Gremiums unter Vorsitz von Präsident Herbert Hainer sei pro Eberl eingestellt.

Allerdings solle auch die Mitgliederversammlung am Sonntag und die dort aufgesammelten Meinungen der Fans zu der Thematik berücksichtigt werden. In der organisierten Fanszene im deutschen Fußball hat Eberls Ruf durch seine widersprüchlichen Verhaltensweisen in den vergangenen Monaten schweren Schaden genommen.

Bei den Bayern könnte er die derzeit vakante Rolle des Sportvorstandes einnehmen, die seit dem Ende der Vorsaison und der Trennung von Hasan Salihamidzic unbesetzt ist. Sportdirektor Christoph Freund, der seit September bei den Bayern tätig ist, wäre hierarchisch dann unter Eberl angesiedelt.

Neben den Bayern gilt auch der FC Liverpool als großer Interessent an Eberl. Der aktuelle Sportchef Jörg Schmadtke wird die "Reds" nach Ablauf seines Kurzzeit-Vertrages am Jahresende aller Voraussicht nach verlassen.