Dennoch kühlen die Gerüchte nicht ab - besonders in Sachen Ablöseforderung der Schwaben.

Nach einer starken Rückrunde für den VfB Stuttgart folgte die folgerichtige Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft für das Final Four der Nations League .

+++ 02. Juli, 08:45 Uhr: Kompany plant mit Woltemade in Startelf +++

Während der VfB nun intern klären will, welche Summe man für Woltemade fordern wird, wollen die Münchner zunächst die Klub-Weltmeisterschaft abwarten, bevor mögliche Gespräche wieder aufgenommen werden.

Die Klubs haben sich darauf verständigt, die Gespräche über einen möglichen Transfer von Woltemade vorerst ruhen zu lassen. Wie die "Bild" berichtet, wurde nach mehreren Telefonaten zwischen den Verantwortlichen beider Klubs vereinbart, dass es während des Aufenthalts der Bayern in den USA zur Klub-WM kein schriftliches Angebot geben wird.

Die Vereinsbosse Alexander Wehrle (VfB) und Jan-Christian Dreesen (FCB) seien weiterhin in Kontakt, allerdings sollen die Fronten derzeit offenbar verhärtet sein.

Der Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern München liegt weiter in der Luft. Wie die "Sport Bild" berichtet, plant Trainer Vincent Kompany den Offensiv-Spieler sogar in der Startelf ein. Das soll der Coach dem 23-Jährigen sogar per Video-Call mitgeteilt haben.

Woltemade soll dabei eine Gehaltserhöhung von rund 5,5 Millionen Euro bekommen, dass er auf ein Jahresgehalt von 9,5 Millionen bei der Münchnern kommt. 2024 wechselte er von Werder Bremen noch ablösefrei zum VfB Stuttgart.

Beim VfB steht er noch bis 2028 unter Vertrag. Mit dem neuen Bayern-Gehalt würde er zur unteren Hälfte des Kaderschnitts gehören. Aleksandar Pavlovic steht offenbar bei sieben Millionen pro Jahr, Konrad Laimer bei neun und Michael Olise bei 13.

Jedoch steht das Wichtigste noch aus: die Einigung zwischen den Vereinen. Offenbar ist der FCB bereit 50 Millionen an Ablöse zu bezahlen. Stuttgart träumt von 100 Millionen.