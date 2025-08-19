FC Bayern München: Lothar Matthäus widerspricht Harry Kanes Sorgen - "Finde ich nicht"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Bayern München vor allem dank junger Talente wie Lennart Karl und Jonah Kusi-Asare für die neue Saison der Fußball-Bundesliga gewappnet.

"Diesen Spielern sollte man nun eine Chance geben und ich finde nicht, dass der Kader - selbst ohne den gehandelten Christopher Nkunku - zu klein ist", schrieb der 64-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Die Sorgen von Stürmerstar Harry Kane, dass der FCB "ein bisschen dünn aufgestellt" sei, könne er nicht teilen.

Mit Luis Díaz und Jonathan Tah hätten die Münchner "absolute Verstärkungen" geholt, schrieb Matthäus.

Zudem kehren die derzeit verletzten Stars Jamal Musiala und Alphonso Davies mittelfristig zurück.

Auch in Tom Bischof habe Trainer Vincent Kompany "einen richtig guten Mann dazu bekommen".