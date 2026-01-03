Die Joker treffen: Barca gewinnt Stadtduell

Der FC Barcelona hat seine Erfolgsserie zum Start ins neue Jahr mit einem schmeichelhaften Derbysieg fortgesetzt. Im Stadtduell beim formstarken Rivalen Espanyol Barcelona gewann das Team von Trainer Hansi Flick dank seiner Joker mit 2:0 (0:0). Die Katalanen bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der spanischen La Liga durch den neunten Sieg nacheinander zumindest vorerst auf sieben Punkte aus.

Die eingewechselten Dani Olmo (87.) und Robert Lewandowski (90.) retteten Barcelona mit einem späten Doppelschlag. Zuvor hatte sich Flicks Elf aber bei Torhüter Joan García bedanken müssen: Mit starken Paraden verhinderte der Schlussmann gleich mehrmals einen Rückstand. Wohl auch deshalb nahm Flick García nach dem Schlusspfiff fest in den Arm.

Flick ist mit Barcelona seit der Niederlage im Clásico Ende Oktober gegen Real Madrid (1:2) in der Liga ohne Punktverlust. Die Madrilenen können am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) mit einem Sieg gegen Betis Sevilla aber den Anschluss halten.