- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Niclas Füllkrug: Sportchef von AC Mailand schwärmt von DFB-Star: "Wir waren alle überrascht"

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 23:34 Uhr
  • Julian Erbs

Nach dem weniger erfolgreichen Engagement bei West Ham United scheint Nationalspieler Niclas Füllkrug bei seinem neuen Arbeitgeber bereits nach kurzer Zeit gut angekommen zu sein.

Für Niclas Füllkrug hat sich in kürzester Zeit vieles verändert. Kaum war der Wechsel von West Ham United zur AC Mailand offiziell, stand der deutsche Nationalspieler bereits erstmals für seinen neuen Klub in der Serie A auf dem Platz.

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Cagliari Calcio wurde der 32-Jährige nach 70 Minuten eingewechselt und sammelte seine ersten Pflichtspielminuten im Milan-Trikot.

Nach der Partie ordnete Sportdirektor Igli Tare den Transfer ein und verwies auf die sportliche Ausgangslage. "Nach der Verletzung von Santiago Gimenez fehlten uns bestimmte Eigenschaften in der Mannschaft. Es ist daher gut, dass wir Niclas Füllkrug so schnell geholt haben, auch dank West Hams Zustimmung", sagte der 52-Jährige.

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund verlief die Zeit von Niclas Füllkrug bei West Ham United alles andere als optimal. Immer wieder bremsten ihn Verletzungen aus, sodass ein Wechsel im Winter zunehmend absehbar wurde.

- Anzeige -
- Anzeige -

AC Mailand-Sportdirektor: "Er bringt uns viel Physis!"

Mehrere Vereine zeigten Interesse, letztlich sicherte sich die AC Mailand die Dienste des Stürmers zunächst per Leihe bis zum Saisonende. Zudem vereinbarten die Rossoneri eine Kaufoption.

Schon vor der offiziellen Bekanntgabe war Füllkrug ins Mannschaftstraining eingebunden. Sportdirektor Igli Tare zeigte sich angetan von dem Neuzugang: "Er bringt uns viel Physis und eine starke Präsenz im Strafraum. Noch wichtiger ist aber sein Enthusiasmus. Wir waren alle überrascht von seiner starken Form im Training in dieser Woche."

Abschließend betonte Tare: "Er ist ein Spieler, der uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."

Der nächste große Schritt lässt nicht lange auf sich warten: Am Donnerstag steht für den ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig die Heimpremiere im neuen Jahr an. Gegen Genua will Niclas Füllkrug im San Siro erstmals vor den eigenen Anhängern auflaufen und dabei auch das Heimpublikum von seinen Qualitäten überzeugen.

Auch interessant: Transfer-Märchen um Mateo Biondic perfekt: Viertliga-Stürmer könnte bald in der Champions League spielen

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Füllkrug spielte erstmals für Milan
News

Füllkrug-Debüt: Milan erobert die Spitze

  • 02.01.2026
  • 22:46 Uhr
Füllkrug will offenbar nach Italien
News

Füllkrug-Wechsel perfekt: "Unglaubliches Gefühl"

  • 02.01.2026
  • 14:24 Uhr
Niclas Fuellkrug (Deutschland, 09), SVK, Slowakei vs Deutschland, Fussball, UEFA European Qualifiers, 1. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 04.09.2025 SVK, Slowakei vs Deutschland, Fussball, UEFA Europ...
News

Milan-Wechsel: Füllkrugs Wettlauf gegen die Bürokratie

  • 01.01.2026
  • 14:27 Uhr
imago images 1070626507
News

Serie A in Australien: Entscheidung gefallen

  • 22.12.2025
  • 21:32 Uhr
Füllkrug will offenbar nach Italien
News

Niclas Füllkrug: Wechsel in Topliga wohl fix!

  • 22.12.2025
  • 15:31 Uhr
Einst gemeinsam beim BVB: Süle (l.) und Füllkrug
News

Doppelter Nic/klas für Milan?

  • 20.12.2025
  • 11:25 Uhr
Dodo ist zur Zielscheibe von Fans geworden
News

Todesdrohungen gegen Florenz-Verteidiger - Klub reagiert

  • 07.12.2025
  • 16:45 Uhr
Ein Held in Pisa: Idrissa Touré
News

Serie A: Deutscher erlöst SC Pisa nach 34 Jahren

  • 08.11.2025
  • 09:18 Uhr
Db Milano 02 11 2025 - campionato di calcio serie A Milan-Roma foto Daniele Buffa Image nella foto: commemorazione Giovanni Galeone PUBLICATIONxNOTxINxITA
News

Italienische Trainer-Ikone im Alter von 84 Jahren verstorben

  • 03.11.2025
  • 12:12 Uhr
Martínez spielte zwischen 2020 und 2022 in Leipzig
News

Ex-Leipziger Martinez in tödlichen Unfall verwickelt

  • 29.10.2025
  • 12:45 Uhr