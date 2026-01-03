Niclas Füllkrug: Sportchef von AC Mailand schwärmt von DFB-Star: "Wir waren alle überrascht"

Nach dem weniger erfolgreichen Engagement bei West Ham United scheint Nationalspieler Niclas Füllkrug bei seinem neuen Arbeitgeber bereits nach kurzer Zeit gut angekommen zu sein.

Für Niclas Füllkrug hat sich in kürzester Zeit vieles verändert. Kaum war der Wechsel von West Ham United zur AC Mailand offiziell, stand der deutsche Nationalspieler bereits erstmals für seinen neuen Klub in der Serie A auf dem Platz.

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Cagliari Calcio wurde der 32-Jährige nach 70 Minuten eingewechselt und sammelte seine ersten Pflichtspielminuten im Milan-Trikot.

Nach der Partie ordnete Sportdirektor Igli Tare den Transfer ein und verwies auf die sportliche Ausgangslage. "Nach der Verletzung von Santiago Gimenez fehlten uns bestimmte Eigenschaften in der Mannschaft. Es ist daher gut, dass wir Niclas Füllkrug so schnell geholt haben, auch dank West Hams Zustimmung", sagte der 52-Jährige.

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund verlief die Zeit von Niclas Füllkrug bei West Ham United alles andere als optimal. Immer wieder bremsten ihn Verletzungen aus, sodass ein Wechsel im Winter zunehmend absehbar wurde.