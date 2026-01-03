Fußball
Niclas Füllkrug: Sportchef von AC Mailand schwärmt von DFB-Star: "Wir waren alle überrascht"
Nach dem weniger erfolgreichen Engagement bei West Ham United scheint Nationalspieler Niclas Füllkrug bei seinem neuen Arbeitgeber bereits nach kurzer Zeit gut angekommen zu sein.
Für Niclas Füllkrug hat sich in kürzester Zeit vieles verändert. Kaum war der Wechsel von West Ham United zur AC Mailand offiziell, stand der deutsche Nationalspieler bereits erstmals für seinen neuen Klub in der Serie A auf dem Platz.
Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Cagliari Calcio wurde der 32-Jährige nach 70 Minuten eingewechselt und sammelte seine ersten Pflichtspielminuten im Milan-Trikot.
Nach der Partie ordnete Sportdirektor Igli Tare den Transfer ein und verwies auf die sportliche Ausgangslage. "Nach der Verletzung von Santiago Gimenez fehlten uns bestimmte Eigenschaften in der Mannschaft. Es ist daher gut, dass wir Niclas Füllkrug so schnell geholt haben, auch dank West Hams Zustimmung", sagte der 52-Jährige.
Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund verlief die Zeit von Niclas Füllkrug bei West Ham United alles andere als optimal. Immer wieder bremsten ihn Verletzungen aus, sodass ein Wechsel im Winter zunehmend absehbar wurde.
AC Mailand-Sportdirektor: "Er bringt uns viel Physis!"
Mehrere Vereine zeigten Interesse, letztlich sicherte sich die AC Mailand die Dienste des Stürmers zunächst per Leihe bis zum Saisonende. Zudem vereinbarten die Rossoneri eine Kaufoption.
Schon vor der offiziellen Bekanntgabe war Füllkrug ins Mannschaftstraining eingebunden. Sportdirektor Igli Tare zeigte sich angetan von dem Neuzugang: "Er bringt uns viel Physis und eine starke Präsenz im Strafraum. Noch wichtiger ist aber sein Enthusiasmus. Wir waren alle überrascht von seiner starken Form im Training in dieser Woche."
Abschließend betonte Tare: "Er ist ein Spieler, der uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."
Der nächste große Schritt lässt nicht lange auf sich warten: Am Donnerstag steht für den ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig die Heimpremiere im neuen Jahr an. Gegen Genua will Niclas Füllkrug im San Siro erstmals vor den eigenen Anhängern auflaufen und dabei auch das Heimpublikum von seinen Qualitäten überzeugen.
