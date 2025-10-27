- Anzeige -
WM 2026 - Gian van Veen: Das ist der Europameister und so stehen seine Chancen auf einen WM-Triumph

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 20:09 Uhr
  • Philipp Schmalz

Gian van Veen hat Geschichte geschrieben. Der 23-Jährige ist der jüngste Europameister der Geschichte und hat den Sprung in die Weltspitze geschafft.

Die Darts-Welt hat einen neuen Shootingstar. Mit gerade einmal 23 Jahren hat sich Gian van Veen zum jüngsten Europameister der Geschichte gekürt.

Im Finale gegen den Weltranglistenersten Luke Humphries zeigte der Niederländer in der entscheidenden Phase keine Nerven und feierte den bis dato größten Erfolg seiner Karriere.

Das EM-Finale hielt alles, was es versprach. In einer engen Partie lieferten van Veen und Humphries von Beginn an ab. Die Entscheidung musste letztendlich im letzten Leg fallen.

Eigentlich sah in diesem Moment alles nach einem Sieg für Humphries aus. Der Engländer durfte das 21. Leg des Abends beginnen, zudem hatte sein junger Kontrahent zuvor gleich zwei Matchdarts vergeben.

Doch van Veen blieb cool, startete mit einer 180 und gewann am Ende den Titel auf der Doppel 16. "Es ist verrückt, ich musste weinen. Was für ein Abend. Ich habe meiner Freundin gesagt, dass ich nicht weinen werde, wenn ich meinen ersten großen Titel gewinne – jetzt ist es so weit, und ich habe geweint", freute sich "The Giant" später.

Gian van Veen: Der Erfolg deutete sich an

Durch seinen Sieg ist van Veen, der seit Jahren als Top-Talent gilt, endgültig in der Weltspitze angekommen. In der Weltrangliste steht er nun auf Rang zehn - vor großen Namen wie Martin Schindler (13.) und Gary Anderson (14.).

Der rasante Aufstieg van Veens begann im Januar 2023. Damals sicherte sich der Niederländer die Tour Card. In den folgenden knapp drei Jahren ließ er sein Können immer wieder aufblitzen und feierte Achtungserfolge. In diesem Jahr gelang dem Junioren-Weltmeister von 2024 dann der endgültige Durchbruch.

Bei den UK Open und beim World Matchplay spielte er sich bis ins Viertelfinale. Beim World Cup of Darts erreichte er zusammen mit Danny Noppert das Halbfinale.

Darts-EM: Verletzung konnte Gian van Veen nicht aufhalten

In Dortmund konnte ihn nun nicht mal mehr eine Verletzung aufhalten: "Ich benutze einen ziemlich harten Diamondgrip, aber da war eine scharfe Kante, die mir in den Finger schnitt. Es tat nicht weh, aber das Blut war überall auf meinem Daumen und Zeigefinger – genau da, wo ich den Dart halte."

"Vor allem im Halbfinale gegen Michael (van Gerwen; Anm.d.Red.) sind sie mir oft aus der Hand gerutscht. Die ersten fünf Legs habe ich mich nur gequält", verriet van Veen nach seinem Titeltriumph.

Durch seinen Sieg bei den European Darts Championship katapultierte sich van Veen nun sicher auch in den Favoritenkreis bei der Weltmeisterschaft.

Dort trifft er in Runde Eins auf den Spanier Cristo Reyes. Van Veen geht als klarer Favorit in diese Begegnung.

Ein Titelgewinn dort würde ihn allerdings nicht zum jüngsten Weltmeister der Geschichte machen. Diesen Rekord hat Luke Littler inne. Der Engländer gewann Anfang des Jahres mit erst 17 Jahren den größten Titel im Dartssport.

