Die Bundesliga startet nach drei Wochen Winterpause in das Jahr 2026. Ein Trainer hat ein besonderes Statement in Richtung US-Präsident Donald Trump vorbereitet. Kasper Hjulmand hat auf seinem LinkedIn-Profil einen unerwarteten Post abgesetzt. Dabei kritisierte der Trainer von Bayer Leverkusen den US-Präsidenten Donald Trump scharf, ohne ihn namentlich zu nennen. Am Freitag bekräftigte er den Post auf der Spieltags-PK vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) und erläuterte die Beweggründe. Es gehe ihm "um grundlegende Menschenrechte, um etwas Grundlegendes im Leben", so der 53-Jährige. Bei den Dingen, an denen er beteiligt sei, wolle er versuchen, "die Welt zu einem besseren Ort für die nächste Generation zu machen". WM 2026: DFB verkündet Quartier – hier wohnt die Nationalmannschaft

WM 2026: Hier wohnen die Top-Teams während des Turniers In seinem Post bezog sich der Däne wohl vor allem auf die Aussagen des 79-jährigen Staatsoberhauptes bezüglich Grönland. Die weltweit größte Insel wird zwar autonom regiert, gehört allerdings bis heute zum Königreich Dänemark. Trump hatte zuletzt häufiger darüber gesprochen, die Kontrolle über die vor Nordamerika liegende Insel übernehmen zu wollen. Dabei scheint er auch eine militärische Operation nicht auszuschließen.

Hjulmands emotionale Worte für Grönland Die Verbundenheit des Bundesliga-Trainers ist nicht nur der dänischen Herkunft geschuldet. Hjulmand ist mit der Grönländerin Maliina Abelsen liiert. Seinem Post fügte er ein Bild mit ihr und eine Grönland-Landkarte bei. Im Text schrieb er dann Folgendes: "Frohes neues Jahr an alle. In einer verrückten und sich rasant verändernden Welt sind für manche politischen Führer Wissen, internationale Strukturen, Dialog und der Respekt vor kulturellen Unterschieden zum Feind geworden. Für Menschen wie sie ist die Welt ein Jagdrevier. Doch es gibt einen anderen Weg." Völler: Keine politischen Debatten im DFB-Team bei der WM 2026 - aber auch kein Maulkorb Dahinter stand der Emoji mit den betenden Händen. Darauf folgte ein weiterer Absatz: "Ich hoffe auf mehr Menschlichkeit, Empathie und Liebe. Mehr Wissen und Verständnis. Mehr zuhören. Meine wärmsten Gedanken gelten dem wunderbaren grönländischen Volk."

Es sei "nichts Politisches", auch wenn manche Leute dies behaupteten. "Ich habe noch nie etwas zu politischen Themen gesagt. Es geht nicht um links und rechts", sagte Hjulmand. Er denke einfach, "dass wir jeden, wo auch immer wir auf der Welt sind, mit Respekt und Empathie behandeln und ein kleines bisschen positive Schwingungen nach draußen geben sollten". Er sei zwar "Trainer, aber ich bin in erster Linie auch ein Mensch."