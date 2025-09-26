FC Bayern München muss künftig während des Oktoberfests auf Heimspiele verzichten. Die neue FIFA-Reform beendet die Wiesn-Tradition.

Für Bayern München boten Heimspiele während des Oktoberfests zuletzt eher selten Grund zur Freude.

Vielleicht ist es für den Rekordmeister also eine gute Nachricht, dass die Begegnung gegen Werder Bremen am Freitag (ab 20.30 Uhr im Liveticker) das vorerst letzte Wiesn-Spiel wird. Grund ist ein neuer Pflichtspielkalender des Weltverbands FIFA ab der kommenden Saison.

Denn fest steht: Bis mindestens 2030 wird es künftig während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben.

Die FIFA legt die beiden bisherigen Fenster im September und Oktober ab 2026 zu einem großen und längeren Fenster zusammen - und zwar immer Mitte September.