FC Bayern München: Mehr als "nur" Arbeiter! Warum Konrad Laimer so wichtig ist

Konrad Laimer ist beim FC Bayern München schon lange kein "Unsung Hero" mehr. Gefeiert wird er vor allem für Einstellung, Laufbereitschaft und Kampf – doch der Österreicher steht noch für deutlich mehr. Von Justin Kraft In Sinsheim hat Konrad Laimer am vergangenen Wochenende etwas geschafft, was ihm eher selten gelingt: Er hat ein Highlight geliefert, das viral ging. Er zog den Ball mit seiner rechten Sohle zurück, um ihn in der Drehung mit der linken Hacke zu Michael Olise zu spielen. Beinahe wäre daraus sogar eine Großchance entstanden. Olise spielte nämlich zu Tom Bischof in den Strafraum und Laimer war schon wieder unterwegs in die Tiefe – bekam jedoch das Zuspiel seines Mitspielers nicht. "Joga Bonito de Konradinho", schrieb "Sky" zum entsprechenden Clip: "Konrad Laimer kann alles! Jetzt fängt der Mann auch noch an zu zaubern." In den Kommentaren wurde er von mehreren als "Leymar" gefeiert. Ein User schrieb zudem: "Laimer spielt nicht Fußball, er arbeitet Fußball." Lange galt der 28-Jährige als "Unsung Hero" beim FC Bayern München – also als unbesungener Held, der im Schatten der Lobeshymnen auf andere Stars konstant herausragend spielt. In den vergangenen Monaten stand aber auch er immer häufiger im Zentrum dieser Lieder. Bei den Fans ist er ohnehin schon lange einer der Lieblinge.

Im Fokus stehen dabei seine Leidenschaft, Laufbereitschaft, sowie sein Wille und der Kampf bis zur letzten Minute. Seine Sprints an der Außenbahn in beide Richtungen werden regelmäßig vom Publikum honoriert und gefeiert. Aber Laimers Rolle beim FC Bayern ist noch tiefer.

"Gesteigert": Konrad Laimer auch fußballerisch immer besser Bei "Sky" sprach Christoph Freund jüngst sehr positiv über seinen Landsmann, den er gern noch "sehr, sehr lange beim FC Bayern spielen" sehen würde. Ein Teil seiner Aussagen wurde aber kaum zitiert oder ging unter: "Er hat sich auch noch gesteigert, fußballerisch gesteigert." Es gibt eine Statistik, die im englischen "Progressive Carries" heißt. Grob umschrieben zeigt diese an, wie oft ein Spieler den Ball mit dem Fuß nach vorn "trägt". Der Datenanbieter "Opta", dessen Werte die Plattform "FBref" nutzt, zählt diese Carries als solche nur, wenn ein Spieler eine Distanz von zehn Yards (ca. neun Meter) an vertikalem Raumgewinn verbucht. Im Prinzip sind es also Dribblings, aber ohne die Notwendigkeit, dass ein Gegenspieler beteiligt ist. Außenverteidiger haben in der Regel recht viele solcher Aktionen, weil sie an der Außenlinie häufig den Ball nach vorn bringen müssen und ihnen dafür in einigen Situationen nur der Lauf mit dem Spielgerät am Fuß bleibt. In der Bundesliga ist Laimer aber aktuell der Bayern-Spieler, der den Ball mit solchen Aktionen am häufigsten ins Angriffsdrittel bringt – nämlich 3,43-mal pro 90 Minuten. Es folgen Aleksandar Pavlovic (3,2), Serge Gnabry (2,8), Lennart Karl (2,12), Michael Olise (2,12) und dann mit Josip Stanisic erst der nächste Außenverteidiger (2,00).

FC Bayern: Laimer spielt in Kompanys System eine wichtige Rolle Der Österreicher nutzt diese Läufe häufig, um Angriffe zu beschleunigen. Mal geht er dabei den diagonalen Weg in Richtung des gegnerischen Strafraums, mal hält er die Linie. Aber diese Läufe macht er auch ohne Ball sehr häufig. Hauptaufgabe ist es für ihn, der bestmögliche Partner für Olise zu sein und dem Franzosen Räume zu öffnen für dessen Dribblings und Einzelaktionen – oder alternativ selbst Teil einer Kombination zu werden. Laimers Rolle ist unter Vincent Kompany sehr offensiv. Stanisic (67,7) und er (65,4) haben in etwa gleich viele Kontakte pro 90 Minuten. Mit 26,3 hat Laimer aber ca. zehn mehr im Angriffsdrittel als sein bisher häufiges Pendant auf der anderen Seite. Häufig ist der gelernte Mittelfeldspieler sogar in der letzten Linie positioniert, um die Zwischenräume vor der gegnerischen Abwehr zu überladen und Überzahlsituationen zu provozieren.

Eine taktische Einbindung, die nur dann möglich ist, wenn ein Spieler über die entsprechenden technischen Fähigkeiten verfügt. Laimer ist sicher kein Olise oder Musiala. Dennoch schlägt er sich in den engen Räumen beeindruckend gut, kann dort Situationen auflösen und hat zudem mit seiner Aggressivität einen gewaltigen Mehrwert im Gegenpressing, wenn der Ball in seiner Nähe verloren wird. Eine weitere Statistik, die seinen Wert in der Offensive untermauert: 4,53 seiner Aktionen pro 90 Minuten führen zu Abschlüssen seiner Mannschaft. Nur Kimmich (4,82), Karl (5,73), Kane (7,13) und Olise (7,22) stehen im Kader vor ihm. Der beste Defensivspieler nach ihm ist Min-jae Kim (1,96).

