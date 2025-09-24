Anzeige
5. spieltag der Bundesliga

FC Bayern München vs. Werder Bremen heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 08:46 Uhr

Am 5. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern auf Werder Bremen. So könnt ihr das Duell verfolgen.

Der FC Bayern München befindet sich zum Bundesliga-Saisonstart in Topform. Mit vier Siegen aus vier Spielen und 18:3 Toren stellte der deutsche Rekordmeister einen neuen Rekord auf.

Am 5. Spieltag soll diese Marke gegen Werder Bremen ausgebaut werden. Die Norddeutschen blicken auf einen durchwachsenen Start zurück und stehen mit einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen derzeit auf Rang 14 der Tabelle.

Kein Wunder also, dass die Münchner als klarer Favorit in die Partie gehen, zumal das Team von Trainer Vincent Kompany in dieser Woche nicht in der Champions League gefordert ist und somit ausgeruht in das Spiel gegen Bremen gehen kann.

So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen im TV, Livestream und im Liveticker.

FC Bayern München vs. Werder Bremen heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga heute live: Läuft die Partie Werder Bremen - Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen wird nicht im Free-TV übertragen.

Bayern München empfängt Werder Bremen heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Das Spiel wird bei Sky übertragen. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Bayern München gegen Bremen heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Werder Bremen zu Gast in München: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Bayern gegen Bremen gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

FC Bayern München vs. Werder Bremen heute live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: FC Bayern München vs. Werder Bremen
  • Datum und Uhrzeit: 26. September 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Horst Steffen (Werder Bremen)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
