FC Bayern München: Franz Beckenbauer erhält Denkmal vor der Allianz Arena

Der FC Bayern hat Franz Beckenbauer posthum geehrt. Vor der Allianz Arena steht nun eine Bronzestatue des "Kaisers". Erst der Franz-Beckenbauer-Platz 5 und nun eine überlebensgroße Bronze-Statue an der Allianz Arena: Der FC Bayern hat seinem verstorbenen "Kaiser" nun auch offiziell ein Denkmal gesetzt. Franz Beckenbauer: DFB-Präsident würdigt ihn als besten deutschen Fußballer der Historie

FC Bayern München: Max Eberl bekennt sich klar zum Rekordmeister Am Freitag weihten die Bosse des deutschen Fußball-Rekordmeisters um Präsident Herbert Hainer zusammen mit Beckenbauers Witwe Heidi das Kunstwerk ein. Es steht künftig unweit der Statue von "Bomber" Gerd Müller.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Franz-Beckenbauer-Platz und Statue: München erinnert an den Kaiser "Heute hier zu stehen, die Statue zu enthüllen und zu sehen, wie viele Menschen hierhergekommen sind, ist ein bewegender Moment", sagte Hainer: "Ich war in den letzten Jahren mit Franz Beckenbauer sehr gut befreundet. Wir vermissen ihn alle - nicht nur als Fußballer, sondern vor allem als Mensch." Beckenbauer war am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren verstorben. Die Statue des Kaisers, die in 1,5-facher Lebensgröße auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute thront, wurde von der Künstlerin Matilde Romagnoli gestaltet. Schon seit Mai erinnert der "Franz-Beckenbauer-Platz" an die Legende. Es sei, so Oberbürgermeister Dieter Reiter, "die höchste Ehre, die die Stadt München posthum vergeben kann". Die Bayern hatten Beckenbauer zudem schon vor längerer Zeit mit einem überdimensionalen Trikot mit der Nummer 5 unter dem Arena-Dach geehrt. Zudem wird die Rückennummer 5 bei den Münchnern nie mehr vergeben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen